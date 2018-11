Három pontra hajt a Loki

Az elmúlt héten rangadót játszott a DVSC hazai pályán, a hajdúságiak a MOL Vidi FC-vel csaptak össze, és kaptak ki 1–0-ra úgy, hogy a meccs egyes szakaszaiban sokkal jobban játszottak, mint a székesfehérváriak. A találkozót összegyűlt sárga lapjai miatt kihagyta a Loki egyik alapembere, a középhátvéd Kinyik Ákos.

Szurkolt a csapatnak

Az sosem jó érzés, ha a lelátóról kénytelen nézni egy futballista a mérkőzést”

– nyilatkozta a Naplónak a védő. – Nagyon szorítottam a társaságnak, szerintem nem is játszottunk rosszul, de ez most sajnos egy szoros vereséghez volt elég a bajnokcsapat ellen. A lefújás után mindenki csalódott volt az öltözőben, ugyanis az előző fordulóban Diósgyőrben is kikaptunk, vagyis ez volt zsinórban a második vereségünk. Ennél jobb végeredményt szerettünk volna kicsikarni, úgy éreztük, ez benne is volt a mérkőzésben, ebből a teljesítményünkből próbálunk erőt meríteni és minél jobb eredményt elérni a jövőben – adott hangot vágyainak a huszonöt esztendős labdarúgó.

A Debrecen a hétvégi, 16. fordulóban az MTK vendége lesz, a mérkőzést szombaton 17 órától rendezik meg az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Erős az MTK

– Nagyon erős gárdával fogunk találkozni, amely remekül járatja a labdát, sok olyan passzt adnak a csatáraiknak, amivel hamar ziccerbe kerülhetnek. Erre kell felkészülnünk, ugyanakkor a saját játékunkat kell játszanunk, és akkor meglehet a három pont – mondta Kinyik, akitől afelől is érdeklődtünk, kikre kell elsősorban figyelniük a cívisvárosi védőknek Budapesten.

– Lencse Laci szerintem az egyik legjobb csatár az NB I-ben, de veszélyes középpályásnak tartom Bognár Istvánt is, illetve a komplett csapatuk rendkívül erős. Úgy vélem, nekünk is megvannak a kellő kvalitásaink a sikerhez, úgyhogy a három pont megszerzése érdekében lépünk pályára szombaton – mondta Kinyik Ákos.

Az összecsapást a Hajdú Online élőben közvetíti.

TN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA