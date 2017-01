Három pont kell, ha biztosra akarunk menni

A hajdúsági legénység öt fordulót követően 12 szerzett ponttal a 2. helyet foglalja el a tabellán, egy ponttal a listavezető DVTK mögött. Az első négy hely megszerzéséért igen nagy a tülekedés, matematikailag nem csupán a hétközi ellenfélnek, az UTE-nak vannak esélyei, de a MAC, a Ferencváros is odaérhetnek a folytatásra.

A debreceni brigádnak rendes játékidőben kell győznie ahhoz, hogy nyugodtan várhassák az utolsó selejtező kört, amikor is a Jegesmedvék csapatával kerülnek össze. A 3 pont megszerzése esetén a 10 pontos UTE már nem előzhet, sőt, a 9 pontos MAC sem, mivel jobb az egymás elleni eredményünk. Két pontos meccs esetén sincs nagy gond a továbbjutással, baj akkor várható, ha csak 1 pontot kasszírozunk. Ez esetben elénk vágna az UTE és a MAC is, utóbbi ugyanis nagy valószínűséggel besöpri a 6 pontot a záró fordulókban. Nem feledkezhetünk meg a Fradiról sem, akik szintén képesek még 6 pontot szerezni, ráadásul december 21-én legyőzték a Debrecent, tehát a jobb egymás elleni eredménnyel a javukra billen a mérleg nyelve. Nincs mese, győzni kell tehát a rendes játékidőben, ám ez roppant nehéz feladat. Az UTE jelenleg vezeti a MOL Ligát, ráadásul jó szériában vannak és nagyon együtt is van a csapatuk.

A debreceni alakulat bebizonyította már, hogy bárkit képesek legyőzni a MOL Ligában és a Magyar Kupában, de ehhez 60 perces, kemény koncentrálásra, folyamatosan magas színvonalú játékra lesz szükség. Ebbe nyilván nem férnek bele a könnyelműségek és rövidzárlatok, mert az ellenfél azokból kíméletlenül büntetni fog. Egyéni bravúrokra is szükség lehet, de az sem ártana, ha ezúttal hozzánk pártolna a szerencse is. Minden bizonnyal kiélezett, nagy csatára, izgalmas mérkőzésre számíthatnak a szurkolók, akik a biztatásukkal roppant sokat segíthetnek a kedvenceknek. Az összecsapás 18 órakor kezdődik a Debreceni Jégcsarnokban.

– Debreceni Hoki Klub –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA