Három ország női karórái.

Egy skandináv karóra

Skagen karóra márkája egy skandináv karóragyárnak a legfontosabb, legjelentősebb, és egyben a leghíresebb terméke. Ezt Henrik és Charlotte Jorst alapította és 1987-es évben az Amerikai Egyesült Államokba látogatott, hogy egy nagyobb álmát tudja megvalósítani, amely egy egyedi, esztétikus, jó minőségű, és egyben a pénztárcát is kíméletes órát tudjon létrehozni az emberek számára.

Az évek múlásával ez a karóramárka egy olyan márkává nőtte ki magát, amely vonásaira igazak, hogy elegánsak, letisztultak, finom és egyben légies, valamint rendkívül vékony, illetve exkluzív minőségű termékek. Az emberek számára egy igen kifinomult karóráról beszélhetünk, melyeknek közös külső jellegei közé tartoznak, hogy a karóratartó tok igen vékony, a szíjak tekintetében kétféle lehetséges, vagy milánói fémszövésű, vagy egy igen jó minőségű bőrszíj, ezeken kívül csábíthat még az örökgarancia, amely minden itt gyártott termékre vonatkozik. Zárószóképen pedig, még a napjainkban is mondható, hogy az ár-érték aránya igen kedvező.

Egy francia karóra

A francia nemzetiségű Beatrice és Jean-Paul Burgun megálmodott egy karórát, amelyet Franciaországban kezdtek el gyártani, ami nem más, mint a Pierre Lannier karóramárka. Ezt nem is olyan régen, pontosan 1977-ben kezdték el gyártani, a céget Ernolsheim-Lés-Saverne-ben hozták létre, amely óriási fejlődésen ment keresztül, és még napjainkban is rengeteg több mint 120 embernek ad munkát, ezek a márkák a világ 60 országában megtalálhatóak, több mint 1500 üzletben. Az alapítók, egy cég, a Pierre Burgun vezetői is egyben. A pompás női karóák jellemzői, hogy elegánsak, de egyben visszafogottak is, valamint lendületes és fiatalos a kinézetük.

Egy litván karóra

2003-ban, Litvánia fővárosában, Vilniusban a Koliz-Vostok és a Chystopol Watch Factory, amely több órákkal foglalkozó manufaktúrákból jött létre, és megalakult a Vostok-Europe karóra márka. A cég céljai közé tartozott, hogy egy kényelmes és modern kialakítású női karóra kollekciót teremtsen, amely több mindent egyesít, köztük a modern, robosztus, és egyben erőteljes desgin-t, így jött létre, egy klasszikus, de kiváló minőségű orosz óra. Napjainkban a Vostok-Europe karórák semelyik másik karórához nem hasonlítanak, teljesen egyedivé váltak.

2004-ben került ki a legelső kollekciójuk, amelyet egy Baselben megrendezett órakiállításon mutattak be, akkor ez összesen csak öt modellből állt, köztük volt a már híressé vált “K3 Submarine” ennek a nevét egy szovjet K3 típusú tengeralattjáró ihlette, amely világszinten is híres volt.

Jellemzőik, hogy a Vostok karórák, mindössze 3000 darabból álló limitált kiadású modellekből állnak, egy minden egyes darab személyre szóló ajánlat. A limitált modellek felső aránya, 500 darab, amely igen meg tudja emelni a többi modell értékét. Vostok Europe a 2012-es évben egy újdonsággal örvendeztette meg az embereket, ami a tríciumgázos világítás volt. Ez hatalmas sikerré vált, egy 15 éves technológiai fejlesztésnek köszönhetően alakult ki. Így sokkal elterjedtebb lett, mint a korábbi modellek.

– PR cikk –

