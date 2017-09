Három nemzedék együtt a kiállítóteremben

Jelen-létek – Három nemzedék címmel Horváth Bíbor festőművész, Horváth István képzőművész, Szabó Antónia képzőművész és Szabó József fotóművész alkotásaiból nyílik tárlat szeptember 8-án a Belvárosi Galériában (Kossuth u. 1.), 17 órakor.

Debrecenben jelen van évtizedek óta egy erős talapzattal rendelkező országos művészeti irány, az úgynevezett organikus művészet, melynek képviselői már számos egyéni és csoportos tárlattal jelentkeztek a Belvárosi Galériában is. Olyan fontos kiállítások tartoznak ide többek mellett, mint a debreceni MAG csoport bemutatkozása, vagy az idén nyáron tragikus hirtelenséggel elhunyt Makoldi Sándor festőművész jubileumi tárlata – olvasható a Debreceni Művelődési Központ programfüzetében.

E sorban jelentős helyet foglal el e mostani kiállítás, mely több nemzedék egymásra hatását is igyekszik érzékeltetni. A sorozatban most a város képzőművészeti életében évtizedek óta meghatározó szerepet játszó Horváth István, Szabó Antónia művészházaspár és gyermekük, Horváth Bíbor festőművész közös tárlatát rendezik meg, Szabó József fotóművész műveinek bemutatásával láttatva a legidősebb generáció munkásságát is.

A kiállítás célja, hogy megmutassa a magyar művészeti örökségben gyökerező szellemiség megjelenésének – akár egy családon belüli – különböző útjait a város közönségének – olvasható az ajánlóban.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA