Három napig fókuszban az informatika

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara három évente rendezi meg az Informatika a felsőoktatásban című konferenciát, melynek célja, hogy megvitassa azokat a kihívásokat, amelyekkel az informatika területén az oktatók, a kutatók és az intézmények szükségszerűen találkoznak.

– 1967-ben Gyires Béla professzor irányításával alakult meg a Számoló Központ, ahová az egyetem első számítógépe érkezett, amely aztán megalapozta az 1992-ben létrehozott Matematikai és Informatikai Intézetet, illetve a 2004-ben alapított önálló Informatikai Kart – idézte fel Pintér Ákos általános rektorhelyettes a kar korai időszakát az Informatika a felsőoktatásban című konferencia keddi sajtótájékoztatóján.

Az általános rektorhelyettes hozzátette: az elmúlt évben mintegy 15 százalékkal nőtt az Informatikai Karra felvett hallgatók száma, ami kiváló eredmény.

Mihálydeák Tamás, az Informatikai Kar dékánja köszöntőjében kiemelte, hogy idén szeptembertől az új képzési és kimeneti követelmények alapján kialakított tanterv szerint oktatják a fiatalokat, így ez lesz az idei konferencia egyik kiemelt témája, hiszen ez alapjaiban érinti a magyar informatikai felsőoktatást.

– Az új követelményekhez igazodva még gyakorlatorientáltabb lesz a képzés, tovább növeltük a laborgyakorlatok, a csoportos foglalkozások számát, és nagyobb hangsúlyt kap a projektmunka is. Az ipari partnerek is szorosabban kapcsolódnak az intézményhez, létrehozunk egy tanácsadó testületet, amelyekben a vállalatok közreműködésével fejlesztjük a tantárgyakat – sorolta Mihálydeák Tamás.

Fazekas Attila oktatási dékánhelyettes, a konferencia programbizottságának elnöke elmondta, hogy ez a kilencedik alkalom, amikor a felsőoktatásban dolgozó informatikai oktatók és kutatók megvitatják szakterületük kihívásait. Idén a három nap során 70 – köztük 11 plenáris – előadást hallhat a 25 intézményből érkezett mintegy 100 résztvevő.

A rendezvény előadói között szerepelt az EMMI Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztályának vezetője, Szabó István, aki Informatikai a felsőoktatásban – kormányzati elképzelések, jövőkép címmel tartott előadást. Jakab László, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja a Bachelor of Profession szakot mutatta be. Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Karának dékánja a hallgatók tanulmányainak támogatásáról beszélt. A következő napokban szó lesz még az IT biztonság oktatásának kihívásairól, a virtuális valóságban történő képzésről, a speciális módszertanokról, az e-learningről, az ipari alkalmazásról, valamint az oktatás tudományos hátteréről.

