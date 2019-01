Három jel, ami figyelmeztet, hogy a hajvasalód ideje lejárt

Hajvasalónk állapota nemcsak a frizuránk küllemét, de a hajunk egészségét is befolyásolhatja. Ha az egyenesítő lapok megsérülnek, az hajtöredezéshez és a természetes olajok elillanásához vezethet – figyelmeztet a Daily Mail írása. Lássuk, mi az a három árulkodó jel, ami rávilágít, hogy ideje lecserélni a régi eszközt!

1. Sérülések a kerámialapon

A karcolások, ne adj’ Isten repedezések egyértelműen arra utalnak, hogy ideje nyugdíjazni a szebb napokat is látott hajvasalót. Ha oldalra fordítjuk a szerkezetet, és azt látjuk, hogy a lapok kissé kezdenek leválni, akkor előbb-utóbb azt is megtapasztaljuk, hogy a hajunk használat közben beakad a műanyag burkolat és a simításra alkalmas rész közé. Nem kellemes érzés…

2. Pislákoló lámpa

A hőjelző lámpának csak addig szabad villognia, amíg be nem fejeződik a melegítés. Ha ezután is pislákol, akkor bizony baj van. Egy régóta használatban lévő hajvasaló esetében egyébként sokszor hiába állítjuk be a hőfokot, hiszen csalhat a szabályzó, így könnyedén megégethetjük a hajat.

3. Sokszor kell áthúzni ugyanazon a tincsen

Ne legyünk túlontúl türelmesek, ha egyre hosszabb ideig tart a hajsimítás művelete, vegyünk búcsút a régi hajvasalótól és vásároljunk egy modernebbet! Egy átlagos eszköz egyébként körülbelül 2-3 évig működik rendeltetésszerűen.

Videó: 25 gyorsan elkészíthető, mutatós frizura Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Néhány szokványos kiegészítő segítségével, a legkisebb kínlódás nélkül kivitelezhetjük a következő videóban bemutatott frizurákat. Forrás: Youtube / 5-Minute Crafts [related-post post_id="3994914"] [related-post post_id="3849983"] [related-post post_i... Tovább a cikkhez

Videó: Zseniális trükkök mindennapos frizuragondok ellen Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Túl egyenes? Túl lapos? Sehogy sem áll? Mind ismerjük ezeket a problémákat, hiszen nap mint nap megküzdünk velük a tükör előtt állva, rezignált sóhajok közepette. Ne adjuk fel, hölgyem, mert van megoldás, ráadásul nem is egy! Forrás: Youtube / Blossom [r... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA