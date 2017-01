Három játékos biztosan távozik az újvárosiaktól

Máté János visszatér Gyirmótra, Varga Kevin a DVSC-hez, míg Istenes Eriket egy NB III-as együtteshez kívánják kölcsönbe adni – derült ki abból az évértékelőből, melyet a balmazfoci.hu készített dr. Tiba Istvánnal, az újvárosiak klubképviselőjével.

„Érkezőkről nem tudok beszámolni. Egy nagyon kiegyensúlyozott, stabil keretünk van, amely a sűrített, vasárnap-szerda-vasárnap bajnoki programban is kellő mozgásteret biztosított a szakmai stáb számára. Persze, ha esetleg találunk egy olyan labdarúgót, aki emberileg, mentalitásban is beleillik a csapatunkba, s szakmailag is tud pluszt jelenteni, ráadásul meg is fizethető számunkra, akkor lehet szó a leigazolásáról” – olvasható az NB II-es klub honlapján.

Az interjúból az is kiderül, hogy Feczkó Tamás csapata a tervek szerint február 2. és 12. között Törökországban készül majd.

Az évértékelőben szó esett arról is, hogy a Feczkó Tamás esetleges klubváltásáról szóló hírek nem igazak, vagyis szó sem volt arról, hogy az újvárosiak mestere a Mezőkövesd kispadjára üljön le. „A csapathoz hasonlóan a szakmai stábunk is kiemelkedően teljesít. A kapusedzőtől, a gyúrótól kezdve a vezetőedzőig egy tökéletes egységet alkotnak. Feczkó Tamás nem titkolt célja, hogy magasabb osztályban is kipróbálhassa magát, s ezt reményeink szerint nálunk is elérheti.”

HBN

