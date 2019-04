Három év alatt a csúcsra tört

Megyénkben is megrendezték nemrégiben a lovassportok kedvelőinek bálját, melynek része az a díj­átadó gálaműsor, amelyen a különböző kategóriákban az előző év legeredményesebb versenyzőit részesítik elismerésben. Idén díjat kapott többek között a nyíracsádi születésű, jelenleg Fülöpön élő Rózsa Attila is, aki a fedett pályás kettesfogat-hajtás országos bajnoka volt tavaly.

– Nagyon jóleső érzés volt számosra a jelölés. Sajnálom, hogy magán a díjátadón nem tudtam részt venni, de már korábban elköteleztem magam a Fülöpi Hagyományőrző Lovasegyesület által szervezett rendezvényre, és a barátoknak, egyesületi tagoknak tett adott szó kötelez – mondta szerény egyszerűséggel Attila.

Hogyan is kezdődött?

A harmincas évei elején járó Rózsa Attila Nyíracsádon született, ott töltötte gyermekkorát is. A nyírségi falu Asszonyrész tanyatelepülésén került közelebbi kapcsolatba a lovakkal, de az igazi „szerelem” négy évvel ezelőtt kezdődött. – Egyik kedves barátom, ifjabb Fekete György, aki szintén hajtó, meghívott egyszer Hortobágyra egy fogathajtó versenyre. A lovakat, a lovassportot mindig is szerettem, de ott, akkor annyira megfogott az egésznek a hangulata, hogy szinte azonnal eldöntöttem, ezt nekem is meg kell próbálnom. A barátom nagyon sokat segített az indulásnál. Először 2015-ben Bátorligeten hajtottam, akkor még kölcsönfelszereléssel, és természetesen versenyen kívül. Akkor már biztos voltam benne, hogy innen csak előre vezethet az út – fogalmazott Attila, aki nem is állt meg az úton.

Előre a megkezdett úton

Rózsa Attila megszerezte a fogathajtóvizsgát, mára pedig már öt saját lova van, melyeket maga gondoz, hisz a hajtó és a ló közötti szoros kapcsolat elengedhetetlen az eredményes versenyzés szempontjából. – Munka mellett nem könnyű a lovakat formában tartani, és persze magamat sem. Ezért választottam olyan versenyszámot, ami nem igényel napi szintű edzést, hisz azt munka mellett nem tudnám vállalni. A kombinált fogathajtás és a fedett pályás akadályhajtás versenyszámából 10-10 van egy szezonban, így könnyebben fel tudok készülni, és formába tudom hozni a lovakat is. Persze sokat segít az edzőm, Bartha István is, akinek rengeteget köszönhetek.

Attila szinte minden meghirdetett versenyen részt vett az elmúlt évben. A fedett pályás fogathajtást, csakúgy, mint a többi rangos versenyszámot, több kvalifikációs verseny előzte meg, melyeken Attila is megszerezte a jogot az országos bajnokságon való részvételre, sőt, meg is nyerte az ob-t.

A por mozdította ki

– Minden mozdulat, még szinte a levegővétel is számít, hisz sokszor másodperceken, sőt tizedmásodperceken múlik az elsőség. Volt már olyan verseny is, amelyen hozzá sem értem az akadályra helyezett labdához, a felvert por mozdította ki a helyéből, ami persze büntetőpontot vont maga után – idézte emlékeit, nehézségeit a bajnok.

Az idei szezon fedett pályás kettesfogat-hajtó országos bajnokságát múlt hétvégén rendezték meg Hortobágy-Mátán. A bajnoki cím védője komolyan készült a megmérettetésre, ahol nagyon erős mezőny gyűlt össze.

Rózsa címvédőként alanyi jogon jutott a döntőbe, de azért ott volt a februári kvalifikációs versenyen is. Balszerencsés módon, 18 órával a viadal előtt meghúzódott a lova lába, így egy számára teljesen ismeretlen fogattal vágott neki a megmérettetésnek. Ennek ellenére is remekül helytállt, úgy lett második, hogy az utolsó labdát leverte.

Attila egyébként eddigi versenyein 20 alkalommal ért el első helyezést, amit megannyi serleg, kupa és érem bizonyít.

– Kedves Zilahi Enikő –

