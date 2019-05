Harminckét Beethoven-szonáta Debrecenben

Ludwig van Beethoven f-moll, A-dúr és C-dúr szonátája csendül fel Fenyő Gusztáv zongoraművész előadásában 2019. május 7-én, kedden 19 órától a debreceni Zeneművészeti Kar Liszt termében. Az Uruguay-ban született, magyar származású zongoraművész a német zeneszerző születésének 250. évfordulója tiszteletére indít koncertsorozatot, másfél év alatt Beethoven összes szonátáját eljátssza Debrecenben. A grandiózus művészi sorozatot Budapesten és Glasgow-ban is előadja.

– A május 7-i nyitókoncert után a másodikat egy héttel később, május 14-én adja a Zeneművészeti Karon Fenyő Gusztáv, mindkét zongoraest ingyenesen látogatható. Hosszú évek óta szoros a kapcsolatunk a jelenleg Skóciában és Budapesten élő művésszel, aki korábban élt és tanult Ausztráliában is, úgyhogy mondhatni, világpolgár. Rendszeresen koncertezik nálunk, valamint mesterkurzusokat tart a hallgatóknak – emelte ki Pless Attila, a DE ZK dékánhelyettese.

A ma már Skócia legkiválóbb muzsikusai között számon tartott zongoraművészt éppen Beethoven 32 szonátájának előadójaként ismerték meg igazán Glasgow-ban és Edinburgh-ban. Jubileumi kezdeményezései mindig nagy sikert aratnak, 1999-ben, Chopin halálának 150. évfordulóján a zeneszerző összes szóló zongoradarabját azzal a helyszínnel szemben adta elő, ahol maga Chopin játszott 1848-ban. 2006-ban pedig Sosztakovics 24 prelúdium és fúgáját játszotta a felújított glasgow-i városházán, a zeneszerző centenáriumi ünnepén.

– Debreceni koncertprogramjai is mindig különlegesek és koncepciózusak. Játszotta itt is Sosztakovics prelúdium és fúgáit, de hallhattuk már tőle J.S.Bach Das Wohtemperierte Klavier első kötetét, illetve késői Schubert-szonátákat is. Májusi Beethoven-estjeire 3, illetve 4 szonátával készül – tette hozzá Pless Attila.

A két májusi, debreceni hangversenyt ősszel követi további kettő, majd 2020-ban is két tavaszi, illetve őszi koncertet tervez a világhírű zongoraművész, a 8 alkalom öleli fel Beethoven összes szonátáját.

