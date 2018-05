Harmincezredik burgerét tolta be a legnagyobb Big Mac-fan

A wisconsini Don Gorske imádja a Big Mac-et. Annyira, hogy múlt pénteken a harmincezrediket is sikeresen elfogyasztotta a McDonald’s ikonikus burgeréből – írja a Mashable.

„Ez igazán nagy dolog számomra, már elég régóta vártam rá” – mondta az FDR Reporternek Gorske, aki természetesen a legtöbb elfogyasztott Big Mac Guinness-rekordját is tartja. Annyira nagyban űzi az ipart, hogy még külön Wikipedia-oldala is van. Morgan Spurlock Super Size Me című filmjében is szerepelt, amiben elmondta, hogy étrendjének 90 százalékát a Big Mac-ek teszik ki.

Ilyen volt egyébként, amikor lenyomta a 29 ezrediket:

Forrás: Mashable

