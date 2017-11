Harmincéves a Traumatológiai Tanszék

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszéke valamint a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház traumatológiai osztálya szervezeti és funkcionális egységben működik. Közös vezetés alatt, közös a feladatok ellátása a betegellátásban és az oktatásban is. Az osztály biztosít folyamatos sérültellátást minden életkorban, Debrecen és a megye valamint a régió lakosainak, de egyes speciális sérülések, beavatkozások esetében az ország más területeiről és a határon túlról is fogad betegeket. A Traumatológiai Osztályon és a járóbeteg-szakrendelésen évente több mint 40 ezer friss sérültet látnak el, a műtétek száma meghaladja az 5 ezret. Tervezett ortopédiai, idegsebészeti beavatkozásokat, kéz- és mikrosebészeti műtéteket is végeznek.

Az operáció után az osztályon komplex fizioterápiával és gyógytornával, szakképzett gyógytornászok segítik a betegek felépülését.

– Az utóbbi években jelentősen fejlődött a debreceni traumatológiai ellátás. Bővült a műtőblokk, az intenzív mellett felújították a szubintenzív osztályt, így itt, az operáció után több beteget helyezhetünk el elkülönítetten. A tudatbefolyásolt betegek ellátása is javult, egy elkülönítő részleg kialakításával- ismertette Turchányi Béla, az egyetemi tanszék és a kórházi osztály vezetője.

A műszerfejlesztésnek köszönhetően az osztályon a legmodernebb eszközökkel dolgozhatnak a traumatológusok, és a betegellátást segíti az is, hogy a nap 24 órájában lehetőség van MR felvétel készítésére. A tanszék alapításának 30. évfordulója alkalmából pénteken és szombaton kétnapos tudományos ülést rendeznek, melynek központi témája a medencesérülések ellátása, kezelése.

– Az évi 700 csípőtáji töréshez képest az évi 30 medencesérült nem túl sok. A konferencia kitűnő alkalom a tapasztalatcserére. A nagy centrumok traumatológusai a két nap alatt bemutatják az általuk alkalmazott legújabb technikákat, módszereket, műtéti eljárásokat, melyeket aztán meg is vitatunk- mondta Turchányi Béla a tanszék vezetője.

A konferenciára a hazai szakemberek mellett az Egyesült Arab Emirátusokból és Nagy-Britanniából is érkeznek baleseti sebészek, akik előadást tartanak a témában. A rendezvényen a Traumatológiai Tanszék első vezetőjét, az idén 90 éves Záborszky Zoltánt is köszöntik a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában.

