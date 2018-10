Harminc kilométeren újultak meg a hajdú-bihari utak

A tavalyi száz milliárdos útfelújítási program keretében megújult a Vámospércs-Létavértes összekötő út 5,8 kilométeres, a Nyíradony-Nyírbéltek összekötő út 5,3 kilométeres és a Vámospércs-Nyírlugos összekötő út 5 kilométeres szakasza – írja közleményében a Magyar Közút Zrt. A 2016. évi felújítási támogatási szerződés keretében a Vámospércs-Nyírlugos összekötő út további 5 és fél kilométeres szakaszán zajlottak munkálatok. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pedig a Nyíradony-Nyírábrány összekötő út több mint 8 kilométeres szakasza került felújításra Nyíradony és Nyíracsád központja között.

A Vámospércs-Létavértes összekötő úton a kivitelező a teljes körű felújítás során a kopóréteg profilmarását, a kiegyenlítő aszfaltréteg és az új kopóréteg terítését, a vízelvezető árkok jó karba helyezését, valamint a szakaszon található átereszek tisztítása mellett a bozót- és cserjeirtást végezte el. A forgalomtechnikai elemeket cserélte, és tartós burkolati jeleket festett. A szakaszon lévő buszmegállók szabványosítása és a meglévő peronok felújítása is elkészült. Azokon a szakaszokon, ahol a burkolatszél letört, a pályaszerkezetet is cserélték.

A Nyíradony-Nyírbéltek összekötő úton, Nyíradony és Nyírlugos között bel- és külterületen újult meg a burkolat. A felújítás során egy réteg burkolaterősítés történt pályaszint-emelkedéssel. A felújítás jelentős lokális pályaszerkezet-cserével járt. A meglévő árok felújítását, tisztítását és jó karba helyezését is elvégezték. Az aszfaltozás után felfestették a vízszintes forgalomtechnikai jelzéseket, és a megrongálódott, sérült közúti jelzőtáblák lecserélték.

A Vámospércs-Nyírlugos összekötő úton a kivitelező a burkolat profilmarását követően egy réteg méretezett burkolatmegerősítést végzett el, új kopóréteget kaptak az érintett szakaszok. Az új kopóréteg szintjéhez rendezte a belterületi szakaszon a szegélyeket és a közvetlenül csatlakozó járdaszakaszokat. A vízelvezető árkok jó karba helyezése, valamint a szakaszon található átereszek tisztítása, nyújtása is feladata volt a kivitelezőnek. A kissugarú ívekben rázóburkolatot épített kül- és belterületen egyaránt, a meglévő szalagkorlátokat új acél szalagkorlátra cserélte. Azokon a szakaszokon, ahol a burkolatszél letört, ott pályaszerkezet-cserét is végeztek. A forgalomtechnikai elemeket cserélték, és tartós burkolati jeleket festettek. A szakaszon lévő buszmegállók szabványosítása és a meglévő peronok felújítása is elkészült.

A Nyíradony-Nyírábrány összekötő úton, Nyíradony és Nyíracsád között bel-és külterületen 8295 méter hosszban újult meg a burkolat. A felújítás során egy réteg burkolaterősítés történt pályaszint-emelkedéssel. A felújítás jelentős lokális pályaszerkezet-cserével járt. A szakaszon található Guti-ér átereszt átépítették. A meglévő árok felújítását, tisztítását és jó karba helyezését is elvégezte a kivitelező. Az aszfaltozás után a vízszintes forgalomtechnikai jelzéseket felfestették, és a forgalomtechnikai közúti jelzőtáblákat is cserélték.

A Nyíracsádon megtartott ünnepélyes átadáson a vendégeket Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte, ünnepi beszédet mondott Tasó László, a térség országgyűlési képviselője és dr. Nagy János, Nyíracsád polgármestere. A beruházás részleteit Szoták Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar megyei igazgatója ismertette.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében országosan 2018-ban több mint 526 kilométernyi 4 és 5 számjegyű mellékút felújítása indulhat el. Ebből Hajdú-Bihar megyében több, mint 28 kilométernyi út felújítása valósulhat majd meg európai uniós forrásból. A programról további információk elérhetőek a www.kozut.hu oldalon.

