Harminc éve indult a biotechnológus képzés a Debreceni Egyetemen

A biotechnológia az egyik legdinamikusabban fejlődő tudományterület: a gyógyszeripar, az orvostudomány, az agrárium, az élelmiszer- és a környezetipar is alkalmaz ilyen jellegű eljárásokat. Ezt felismerve indította be 1987-ben a biotechnológus képzést a Debreceni Egyetem, ma pedig már az egyetlen magyar felsőoktatási intézmény, amely a biotechnológia valamennyi fő ágán (piros biotechnológia: orvosi-, fehér biotechnológia: környezetvédelmi-, zöld biotechnológia: agár területen) képez szakembereket egy intézményen belül.

Az egyetem interdiszciplináris rendszerében öt karon: az Általános Orvostudományi-, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási-, a Gazdaságtudományi-, a Természettudományi és Technológiai-, valamint a Gyógyszerésztudományi Karon folynak biotechnológiai képzések.

A diszciplina egységes szemléletű, alapvetően molekuláris biológiai ismeretekre alapozó oktatásán túl 2010 óta mesterképzés keretében is gyarapíthatják ismereteiket a hallgatók gyógyszer-, környezet-, mezőgazdasági és orvosi biotechnológiai területen. Második specializációként a biotechnológiai vállalkozás specializációt is felvehetik, ami a hazai szektor menedzsereinek képzését teszi hatékonnyá. A mesterképzés iránt nagy az érdeklődés, 2016-ban 31-en választották, a Debreceni Egyetem alapképzésein végzetteken kívül más magyarországi egyetemekről, sőt határon túlról is.

Fotó: unideb.hu

A Debreceni Egyetem kutatásai is kiterjednek a piros, a fehér és a zöld biotechnológiára. Az intézményben működik az ország egyetlen GMP/GLP szintű sejtterápiás cége, a Sejtterápia Klinika KFt., ahol a Richert Gedeon Nyrt. fehérjealapú gyógyszergyártása valósul meg, valamint jelentős kutatások zajlanak az agrár-biotechnológia területén is. Szintén egyedülálló az évek óta, akkreditált klaszterekbe szerveződött együttműködés a régió ágazatbeli vállalataival, ami keretet biztosíthat egy biotechnológiai oktatási centrum kialakításához a jövőben.

A biotechnológus képzés elindításának 30. évfordulója alkalmából tudományos tanácskozást rendez a Biológiai és Ökológiai Intézet Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszéke, valamint az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság április 6-án, csütörtökön a Debreceni Akadémiai Bizottság Székházában.

A konferencián a Debreceni Egyetem kutatói mellett ismerteti legújabb kutatási eredményeit többek között Dudits Dénes akadémikus, akinek a kezdeményezésére épült meg Magyarországon az úgynevezett Komplex Stressz Diagnosztikai Rendszer. A növénygenetikus bemutatja a tanácskozáson, hogy a genomszerkesztési módszerek milyen új lehetőségeket kínálnak az agrárinnováció, a precíziós nemesítés számára. Balázs Ervin akadémikus, növényvirológus pedig a biotechnológia „aranybányájának” tartott talajtakaró mikroalgákat érintő kutatásait ismerteti, kiemelve a mezőgazdasági, kozmetikai és gyógyszeripari, élelmiszeripari, valamint bioüzemanyagként történő felhasználási lehetőségeket.

– Debreceni Egyetem –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA