Harminc esztendő, harminc dal: a Rocksuliban személyre szabják az oktatást

Azt, hogy a rock halhatatlan, régóta tudjuk. De ez lehet az oka annak is, hogy az idén 30. tanévét kezdő Rocksuliban csúcsot döntött a beiratkozók száma?

Erre is fényt deríthetnek azok, akik ma este 20 órától az ünneplő Rocksulival együtt buliznak a Roncsbárban. A tanári kar minden évből egy slágert választott ki, így ha az időjárás és Lemmy is úgy engedi, 1989-től, egy Bonanza-számmal indítva harminc nótát hallhatunk a rocksulisok előadásában, és többek között Iron Maiden, San­tana, Bon Jovi és Tankcsapda is felcsendül majd.

Balogh Miklós Péter igazgatót, azaz Golyót legutóbb az őszi beiratkozás előtt látogattuk meg, most kifaggattuk, hogy alakulnak a Rocksuli legifjabb generációjának mindennapjai. – Az április 20-i koncert visszatekintés is lesz egyben, mivel rég idejárt diákjainkat is megkerestük, hogy egy-egy dalban közreműködjenek. Úgy látjuk, nagyon jó szívvel jönnek vissza a tanítványok.

Rendszer, váltás

1989. Már nagyban dübörögtek az amerikai sztárbandák – a Guns, a Metallica, a Slayer –, s itthon a Tankcsapda és az Ölveti Blues Band is ebben az évben indult. – Ez a rendszerváltás éve volt, ami lehetővé tette, hogy egyesületek jöjjenek létre. Vincze Béla alapító szinte elsőként lépte ezt meg a régióban. Amikor a könn­yűzene „meglódult”, a rockbandákkal példaképek is születtek, ezért nagyon sokan akartak hangszert ragadni, sok fiatalt ez motivált. Én is az életérzés miatt csatlakoztam – emlékszik vissza a Rocksuli igazgatója.

– A mai napig vannak kihívások, érnek meglepetések bennünket, hiszen közösségünk itt, Debrecenben alakult, nem kaptunk eligazítást, receptet, hogy hogyan kell rocksulit csinálni. Voltak mélypontok is, elsősorban a költözéseink miatt, de azt is nehéz erkölcsileg megélni, hogy nem tudunk munkahelyeket teremteni, hiszen ma Magyarországon a rockzene tanítása nem elfogadott műfaj. Vannak trendek, oktatási egymásra épülések, de különbözőek a gyerekek, és más-más előzetes tudással jelentkeznek hozzánk. Persze, van egy viszonylagos tanmenetünk, de nekünk az első a személyre szabott oktatás. Emellett képben is kell lennünk: tudnunk kell, ma milyen zenék mennek, milyen technikai megoldásokkal gitároznak, dobolnak, énekelnek.

Számonkérés helyett

– A tanár-diák kapcsolat sem hasonlítható össze azzal, ami az iskolákban van: nem a tudást adjuk át a gyerekeknek. Ez közös munka; ha egyenrangú partnerként kezeljük a diákokat, akkor leszünk eredményesek.

A gyerekben rejlő érdeklődést, kreativitást kell fejleszteni, így nem is tanároknak, hanem inspirátornak nevezném magunkat”

– mondja. Amikor Vajda Péter (Sóder) Budapestre került, úgy érezte, ő sem akar sokáig Rocksuli nélkül tevékenykedni, ezért hat évvel ezelőtt a fővárosban is alapított egyet. Cegléden hiánypótlás gyanánt nyíltunk meg, hiszen az ottani zeneiskola nem tudott minden diákot felvenni, viszont nem szerettük volna, ha kiszorulnak a zeneoktatásból. Marosvásárhelyről először azzal kerestek meg, hogy cseréljünk zenekarokat, és látták, milyen jó dolog rockzenét tanítani, majd csatlakoztak hozzánk. Így a négy intézményben összesen csaknem 800 diák tanul.

És akik nélkül nem menne…

– Örömmel mondhatjuk, hogy rengetegen állnak mögöttünk, mellettünk, sokan a kezdetek óta. Suba Sándor például kezdettől egy a Rocksulival, az állandó szülői bázis is nélkülözhetetlen a munkánkhoz, ők gyakran Rocksuli-rajongókká is válnak, vagy azok voltak már évtizedekkel ezelőtt is. Ezért is elég gyakori, hogy a beiratkozó kissrácok egy AC/DC- vagy Metallica-számot szeretnének megtanulni.

