Hárman Debrecenből az ötfős magyar szaunaválogatottban

Ha nem is az első helyen, de világbajnoksági részvételre jogosító helyen végzett három debreceni szaunamester Szentendrén az AufgussWM Szaunamester Világbajnokság magyar fordulóján. Az ország legjobb szaunamestereinek részvételével is zajlott vetélkedésen egyéniben Szép Boglárka, párosban pedig Végh Tímea és Végh Sándor egyaránt a második helyen végzett. A tizenhat egyéni induló mellett négy páros állt rajthoz. A verseny lényege, hogy a versenyző az egészséges szaunázás nyújtotta kedvező élettani hatás mellé művészi élményhez is juttassa a 80-90 fokra felfűtött szaunakabin közönségét. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a rendelkezésére álló 12-15 percben öltözetével, színészi játékával, a fényekkel, a zenével, a természetes illatokkal és a törölközőlegyezéssel egy általa kiválasztott történetet adjon elő. A közönség természetesen jól szórakozik, miközben a nemzetközi szakértőkből álló zsűri egy szigorú szakmai szempontrendszer alapján pontozza a produkciót. Szép Boglárka, Végh Tímea és Végh Sándor a szentendrei Farkas Evelyn és Borbély Nauzika társaságában képviseli majd Magyarországot az AufgussWM döntőjében, a Berlin melletti Satama szaunaközpontban.

Végh Tímea és Végh Sándor | Fotó: Kovács Péter

Gyorsan fejlődik

A magyar forduló öttagú zsűrijének vezetői az AufgussWM csoport elnöke, Mario Santini (olasz) és alelnöke, Torsten Splanemann du Chesne (német) voltak. Utóbbit a magyar versenyen szerzett benyomásairól kérdeztük.

– Az egészséges szaunázás, illetve a showprogramok is óriási lépésekkel fejlődnek Magyarországon, köszönhetően az elmúlt két-három évben tett lépéseknek. Ilyen lépés például a profi szaunamesterképzés, amelynek éppen Szentendre a központja, valamint az, hogy minden igényt kielégítő szaunák létesülnek az országban. Mindennek hatása, hogy a mostani versenyen már legalább öt olyan szaunamester van, amelyik világszínvonalon műveli ezt a szakmát. Meggyőződésem, hogy egy év múlva legalább 25 ilyen lesz. A világversenyek tapasztalataival már rendelkező Végh Tímea évről évre mindig előrébb lép az AugussWM döntőjében, és biztos vagyok benne, hogy ez az idén sem lesz másként.

Hiányolom, hogy Magyarországon nincsenek nagy, 100-120 személyes szaunák.”

Érdeklődő van az efféle testkultúra iránt, a magyar fordulóra is biztosan többen eljöttek volna, ha a szentendrei kapacitás nem korlátozta volna a vendégek számát.

KZS

