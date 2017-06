Harmadszor lesz magyar állampolgár egy 99 éves székelyföldi asszony

Kolumbán Julianna 1918. február 26-án született, a trianoni döntés után veszítette el először magyar állampolgárságát, majd 1940-ben visszakapta, 1945-ben pedig újra elvesztette. A konzuli kiszálláson elmondta: régóta készül a magyar állampolgárság igénylésére, unokái Magyarországon élnek, miattuk kérte.

“Nem baj, ha öreg is vagyok, de legyek még egyszer magyar állampolgár. Azt tanácsolom, legyünk minél többen honpolgárok” – tette hozzá. A századik életévében lévő Julianna néni jó egészségnek örvend, mint mondta, még kimegy a mezőrre is dolgozni, gyönyörű veteményessel büszkélkedik.

Erdővidékről ezúttal 83-an kérelmezték a magyar állampolgárságot, és 238 elkészült magyar anyakönyvi kivonatot vettek át. Az RMDSZ, illetve Magyarország csíkszerdai főkonzulátusának a munkatársai otthonában keresték fel a bardóci 93 éves Tókos Gézát, aki hajdanán még magyar katonaként is szolgált. Most azért igényelte a magyar állampolgárságot, mert mindig is magyarnak érezte magát, és régóta vágyott erre – olvasható a háromszéki RMDSZ közleményében.

Farkas Balázs konzul, a csíkszeredai főkonzulátus ideiglenes ügyvivője az MTI telefonos megkeresésére elmondta: a honosítási folyamat kezdete óta szerveznek kihelyezett fogadónapokat a székelyföldi városokban, nagyobb rendszerességgel pedig 2012-13 óta. Kisebb településeken akkor tartanak konzuli napot, amikor az ügyintézésben, nyomtatványok kitöltésében, román nyelvű iratok ingyenes lefordításában segítő partnerszervezetek – az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az RMDSZ – jelzik, hogy az adott helyszínen több ügyintézésre váró kérelem összegyűlt.

A különböző kistérségek számára szervezett konzuli napokon lehetőség van előzetes egyeztetés alapján magyar állampolgársági kérelem leadására, anyakönyvi kivonatok átvételére, születés, házasság, elhalálozás, válás bejelentésére, útlevél igénylésre. A kihelyezett fogadónapokon a külhoni választópolgárok leadhatják a választói névjegyzékbe vételi igényüket, vagy a már regisztrált választók szükség esetén adatmódosítási kérelmet nyújthatnak be.

A magyar külképviseletek közül hagyományosan a csíkszeredainál adják le a legtöbb állampolgársági kérelmet a visszahonosítást igénylő magyarok.

