Harmadszor a csúcson van Gerwen

Michael van Gerwen 7:3-ra nyert Michael Smith ellen a PDC-dartsvilágbajnokság döntőjében kedden este, így a holland klasszis 2014 és 2017 után harmadszor szerezte meg a vb-címet.

Az első elődöntőben nem sikerült az újabb bravúr Nathan Aspinallnak, akit a 10. kiemelt Michael Smith 6:3-re legyőzött. A másik ágon Michael van Gerwen szenzációs játékkal 6:1-re leiskolázta Gary Andersont.

Gyorsan elhúzott

Amint azt az Nso.hu írja, a PDC-nél még sosem játszott egymással világbajnoki finálét két olyan fiatal versenyző, mint a 29 esztendős Michael van Gerwen és a 28 éves Michael Smith. Rutintalannak azonban egyiküket sem mondhattuk, hiszen a holland klasszis korábban már két vb-címet is szerzett, míg az angol riválisa 2013-ban junior-vb-t nyert.

A finálé a papírformának megfelelően kezdődött, van Gerwen a tömeget és a kiszállókat is remekül dobta, míg Smith a saját szintjétől is elmaradt, így a holland többször is brékelni tudta. Van Gerwen több 100+-os kiszállóval is sokkolt, míg Smithnek a gyenge játéka mellett a testbeszéde is rendkívül árulkodó volt: a triplamentes, vagy egytriplás körei után az orrát lógatva, vagy éppen a fejét csóválva ballagott a táblához a nyilaiért. Nem csoda, hogy a holland 4:0-ra is ellépett.

Ám amikor már úgy tűnt, hogy unalomba fullad a döntő, Smith megrázta magát, kihasználta ellenfele hibáit, és egymás után, elsősorban a feljavuló kiszállózásának köszönhetően, két szettet nyert. A holland azonban nem adott sokkal több okot a reménykedésre, a következő két szettben ismét ellenállhatatlannak bizonyult.

A kilencedik szett döntő legjében Smith brékelte van Gerwent, közelebb azonban már nem tudott zárkózni, hiszen a holland behúzta a tizedik szettet. Michael van Gerwen így 7:3-ra nyerte a finálét.

A lényeg, hogy nyert

„Mindenki tudja, hogy nehéz időszakot éltem meg 2018-ban, de így is sikerült felérnem a csúcsra, és most ez a legfontosabb. Kicsit ideges voltam, tele adrenalinnal. Nem játszottam olyan jól, ahogy szerettem volna, ám nyertem, és csak ez számít. Michael fenomenális játékos, biztos vagyok benne, hogy egy nap ő nyeri meg a vb-t” – olvasható Michael van Gerwen nyilatkozata a Pdc.tv-n.

Michael Smith szerint ahelyett, hogy élt volna az adandó lehetőségekkel, azzal volt elfoglalva, hogy milyen rosszul teljesít. Az angol úgy hiszi, túl keményen akart, de biztos benne, hogy lesz még vb-döntője, és egyszer a magasba fogja emelni a trófeát.

Megvan a lista

A döntő után a PDC nyilvánosságra hozta annak a tíz játékosak a nevét, akik szerepelhetnek a február 7-én kezdődő Premier League-sorozatban. A résztvevők között helyet kapott a profi pályafutása utolsó évére készülő Raymond van Barneveld is. Az 51 esztendős holland kiválóság mellett az osztrák Mensur Suljovic is a Sky Sports szabadkártyásaként indulhat a PL-ben. A mezőnyben egyetlen változás történt a tavalyi névsorhoz képest: Simon Whitlock helyére bekerült James Wade, aki 2017 után tér vissza a PL-be. A Premier League-sorozat február 7-én kezdődik Newcastle-ben, míg a londoni négyes döntőre május 23-án kerül sor.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA