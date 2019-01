Harcos csapatot akarnak látni

Javában zajlik a munka a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő együttesénél. Az új edző, Toni Golem vezette szakmai stáb keményen meghajtja a játékosokat, amelyre szükség is van, hiszen eredményes tavaszra lesz szükség ahhoz, hogy az újvárosiak meghosszabbítsák a másod­osztályú tagságukat.

Egyre jobbak lettek

Első edzőmeccsén a Nyíregyháza gárdájával csapott össze a hajdúsági legénység, bár ilyenkor nem az eredmény a lényeg, azért az 1–0-s győzelem miatt nem szomorkodtak Újvároson.

Toni Golem vezetőedző így értékelt az együttes honlapján: – Az első félidővel teljesen elégedett vagyok. Nagyon jó volt látni azt, ahogyan védekeztünk, és azt is, hogy amit a mérkőzés előtti napokban csináltunk, gyakoroltunk, azt visszaláttuk a stábbal. A második félidő első tíz percében volt egy kis zavar a csapatnál – ne felejtsük el, hogy két teljesen különböző tizenegy lépett pályára a két félidőben – de a 7. percben szerzett gól talán meghozta némileg az áttörést, s utána egyre jobbak lettünk.

Nyilván nem voltak könnyű helyzetben a játékosaink, szombatra túl voltunk kilenc edzésen, és ilyen felállásban nem sokat játszottak még együtt, összességében viszont elégedett lehetek a második játékrészben nyújtott teljesítménnyel is”

– fogalmazott a szakember.

Több agresszivitás

Toni Golem tisztában van vele, hogy tanítványaira sok munka vár még, Szeretné, ha a védekezés stabilabb lenne, támadásban pedig azt várja, hogy csapata legyen kreatív, dolgozzon ki sok helyzetet, legyen több opció is a fejekben a befejezésekre. Meglátása szerint a középpályán még több agresszivitás kellene, mert az lehet a kulcs a mérkőzéseken. Golem úgy véli, a Szpari elleni első félidőben látottak azok a dolgok, amelyek az alapot kell hogy adják a jövőre nézve.

Balmazújváros jelenleg is több próbajátékost tesztel, az már korábban eldőlt, hogy Szalai András visszatért a Pakshoz, a Budapest Honvéd pedig csütörtökön számolt be róla, hogy megszületett a megállapodás a két klub között, melynek értelmében a jobb oldali védő Kovács Nikolasz június 30-ig az NB II-es együttest erősíti. A 19 éves labdarúgó ősszel az NB III-as Honvéd-MFA-ban 13 bajnokin játszott és egy gólt szerzett, de pályára lépett három Magyar Kupa-mérkőzésen a kispestiek első csapatában is.

Domináns játék

A próbajátékosok legközelebb szombaton 11 órától bizonyíthatnak a szakmai stábnak, mikor is a Lokival méri össze erejét az újvárosi klub 11 órától a pallagi utánpótlás centrumban. Laczkó János asszisztens edző a Naplónak elmondta, az új szakmai stáb eddig jó tapasztalatokat szerzett a futballistáktól.

– Az eredetileg tervezett január hetedikei kezdés helyett már harmadikán belevágtunk a munkába. Azóta szinte mindig napi két edzéssel készülünk, a hétvégén megvolt az első tesztmérkőzésünk, a Nyíregyháza ellen, ami jól sikerült. A fiúk eddig jól dolgoznak, az új szakmai stáb is pozitív a véleménnyel van velük kapcsolatban. Szombaton a Debrecennel játszunk újabb edzőmeccset, ami remek erőfelmérőnek ígérkezik. Jelen pillanatban egy-egy félidőt játszanak a futballisták, hiszen mindenkinek megadjuk a lehetőséget a bizonyításra. Vannak próbajátékosaink, és az utánpótlásból is kerültek fel fiatalok, de természetesen a játékospiacon is keresünk a számunkra megfelelő labdarúgót. Az elkövetkező hetek feladata az általunk elképzelt játék csiszolása és az újak beépítése lesz. Alapvetően egy domináns, agresszív, dinamikus játékra törekszünk, ahol nagy hangsúlyt kap a letámadás.

Egy harcos csapatot szeretnék látni a pályán, amely, kihasználva az ellenfél gyengéit, hibára készteti azt, és amely megpróbál minél hamarabb az ellenfél kapuja elé kerülni”

– árulta el az asszisztens edző.

MSZ

