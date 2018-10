Harcba szálltak a török basával

Hajdúszoboszló – Itt a hétvége, amikor is sokan már a pihenésre gondolnak. Emlékeznek? Nem is olyan régen a hétköznapok jelszava még a „8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás” volt. Ez a címe a hajdúszoboszlói Bocskai Múzeumban megcsodálható tárlatnak is, amely a Kádár-kor mindennapi életén...

