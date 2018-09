Harangszóval köszöntötték az új tanévet Hajdúdorogon

A Szent Bazil Oktatási Központ általános iskolai tanévnyitóját Boksay Péter iskolalelkész celebrálta szent liturgia nyitotta meg a Görögkatolikus Székesegyházban. Az új tanév mottója: Növekedjetek a szeretetben!

Az intézmény vezetője, Kissné Dalanics Ildikó az ünnepség folytatásában szeretettel átitatott biztató szavaival hívogatta a tanulókat az iskolapadba. A 2018/19-és tanév sikereinek eléréséhez a diákok és szüleik közös imádsággal kérték az Úr áldását.

Tájékoztató a városvezetőtől

Hétfőn a Móra Ferenc Általános Iskola és AMI csengője is megszólalt. A díszudvaron tartott ünnepségen Nagy Ilona intézményvezető a felsőbb éves tanulok köszöntése mellett bátorító szavakkal üdvözölte az iskola legkissebbjeit is: – Kívánom, hogy érezzétek magatokat itt nagyon jól, és az idő előrehaladtával töltsön el majd benneteket büszkeség, hogy ti is Mórás diákok lehettek.

A megnyitón részt vett Csige Tamás polgármester is, aki az intézményben zajló, pályázati forrásokból megvalósuló beruházásokról adott tájékoztatást a megjelenteknek.

A 2018/19-es tanévben Hajdúdorog általános iskoláiban több mint 80 első osztályos kisdiák ült be az iskolapadokba.

