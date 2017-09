HAON-ÉLŐ – Újpest vs. DVSC

Ez utóbbi megjegyzéshez a két edzőnek is van hozzáfűznivalója, természetesen a kiadványból. Nebojsa Vignjevic: Egy nagyon jó formában lévő Debrecent fogadunk. Ellenfelünk mögött öt győztes mérkőzés van zsinórban, így biztos vagyok benne, hogy nagyon magabiztosan érkeznek majd. Véleményem szerint minden széria megszakad egyszer, de nekünk ehhez az egész mérkőzésen keresztül koncentrálnunk kell". Herczeg András: "Az Újpest egy komoly játékerőt képviselő gárda. Ezt az is mutatja, hogy a Mezőkövesd ellen a második félidőben a maguk javára fordították a mérkőzést. Ez nagy lendületet adhat a csapatuknak. Ráadásul a fanatikus szurkolók is jelen lesznek a meccsen. Egy nehéz, forró légkörű összecsapásra számítok ellenük".