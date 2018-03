HAON-ÉLŐ – Haladás vs. DVSC

A sajtószobában váltottunk néhány szót Szilágyi Sándorral, a Loki klubmenedzserével, aki nehéz mérkőzésre számít. Mint fogalmazott, évekkel ezelőtt is, és az utóbbi hónapokban is mindig nehéz és szoros eredményt hozó meccset vívott a DVSC a Hali ellen. Úgy látja, most sem lesz másként, viszont a három pontra égetően szüksége volna a csapatnak.