HAON-ÉLŐ – FTC vs. DVSC

A stadion lelátói még igencsak foghíjasak, a kapu mögötti részen viszont igen sűrűn vannak a fekete felsős nagydrukkerek. Van egy kis rész a vendégdrukkereknek is az egyik szögletzászló mögött, ott mintegy száz Loki-szurkoló igyekszik buzdítani majd kedvenceit. Azért írjuk, hogy igyekszik, mert a fradisták már tartottak hangpróbát, no meg a Loki is próbálgatta a hangját, és a létszámfölény hazaiak javára a egyértelmű volt.