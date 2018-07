HAON-ÉLŐ – DVSC vs. Mezőkövesd

A pályán befejezéshez közelednek a csapatok, sőt, a vendégek már be is fejezték, a debreceniek még trenírozzák Szabados cserekapust. A vendégszektorban sárga-kék mezben mintegy kéttucatnyian üldögélnek. A kerítésen már kint vannak a molinók, az előbb hangpróbát is tartottak. Velük szemben a Loki-B-közép előtt egyetlen apró molinó árválkodik. A drukkerek is szépen gyülekeznek, ott mintegy ötvenen beszélgetnek.