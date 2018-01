A korábbi BL-ellenféllel is játszik a Loki

Nem mindenki volt felhőtlenül boldog a lokisták közül attól, hogy a hétvégén beköszöntött az igazi tél Debrecenbe is, bár abban mindenki egyet értett az alaposan beöltözött futballisták körében, hogy ez ellen úgysincs mit tenni. Mindez azért kívánkozik az újság lapjaira, mert az elmúlt héten ugyan már állapotfelmérésen vettek részt a DVSC labdarúgói a Nagyerdei Stadionban található SET-központban, de a tényleges munka a hétfői csípős reggelen kezdődött el a piros-fehérek számára. Az első napon mindjárt kétszer is kiautóztak Tőzsérék a pallagi akadémiára, ugyanis délelőtt konditermi tréning és futás, délután pedig már labdás edzés volt programban. Az együttes létszáma a felkészülés startjánál szinte teljes volt, csak a kisebb sérüléssel bajlódó kapus, Novota János száll be néhány nappal később a közös munkába.

© Fotó: Derencsényi István

Sőt, tulajdonképpen bővült is a keret, ugyanis két saját nevelésű játékos is csatlakozott az első csapat tréningjéhez: a tizenhat esztendős középpályás, Bukta Csaba és a 17 éves védő, Újvárosi Ádám. Igaz, előbbi labdarúgó novemberi sérülése után egyelőre külön munkát végez, de hamarosan ő is a többiekkel együtt gyakorolhat.

Két saját nevelés

– Úgy vélem, mindenki megfelelő állapotban tért vissza a téli szünetről – mondta el a Napló kérdésére Herczeg András vezetőedző. – Megkaptuk a múlt heti állapotfelmérések eredményeit, s ennek megfelelően végezzük majd a munkát a tavaszi rajtig. Az elején a kondicionális felkészítés kerül előtérbe, de később egyre inkább a taktikai és a technikai foglalkozásokra fektetjük a hangsúlyt. Novotára szerdán még vár egy kivizsgálás, akkor dől el, mikor lesz tökéletes állapotban. A két újabban felhozott fiatal, Bukta és Újvárosi mellett itt van a 18 éves Kusnyír Erik is, aki már tavaly nyártól az első kerettel készül – fogalmazott a szakember, aki az első tréning előtt bemutatta az ifjú titánokat az öltözőben a többieknek.

© Fotó: Derencsényi István

– Elmondtam, szeretném, hogyha velünk csinálná végig a felkészülést a két fiatal játékos, mert a tehetségük és a hozzáállásuk alapján kiérdemelték, hogy itt lehessenek. Természetesen két ilyen korú labdarúgónál tapasztalható ebben az esetben némi megilletődöttség, de a csapattársak nagyon közvetlenül és szeretettel fogadták őket. Biztos voltam egyébként benne, hogy barátságosan állnak hozzájuk az idősebbek, mert jó emberekből áll a csapat – szögezte le lapunknak Herczeg.

A hétfői két edzést követően kedden és csütörtökön szintén két tréning vár a fiúkra, míg szerdán, pénteken és szombaton egy foglalkozást vezényel számukra a szakmai stáb. A tréner elmondta, az időjárással nem foglalkoznak, a lényeg, hogy megfelelően előkészített pályákon tudnak gyakorolni.

Újra az észtekkel

Hétfőre eldőlt, mely ellenfelekkel meccsel majd a Loki a törökországi edzőtáborban február 5-15. között. Érdekesség, hogy egy korább BL-rájátszásban megismert csapattal, a Levadia Tallinnal Sidében is megmérkőznek a hajdúságiak.

HBN

A Loki programja

január 27., 12 óra: DVSC–Szeged 2011

február 3., 11 és 13 óra: DVSC–Kisvárda

Edzőtábor a törökországi Sidében:

Február 7.: DVSC–FC Katowice (lengyel)

Február 11.: DVSC–Levadia Tallinn (észt)

Február 11.: DVSC–Karpati Lviv (ukrán)

Február 14.: DVSC–Sheriff Tiraspol (moldovai).

Február 17.: Pallag: DVSC–Diósgyőr

