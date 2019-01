10 különös tény, ami egyszer talán a te életed is megmentheti

1. Ennek a polipnak elég mérge van ahhoz, hogy egyszerre 26 felnőtt emberrel végezzen.

Fotó: Reddit

Viszonylag kis mérete ellenére a kékgyűrűs polip a bolygó egyik leghalálosabb vízi állata: mérge percek alatt képes végezni 26 felnőttel. Csak akkor támadnak emberre, ha provokálják őket, mérgük pedig csupán pár perc alatt kifejti a hatását. A harapást követő 5-10 percben az áldozat paresztéziát (bőri érzékelészavart), zsibbadást és légzési nehézségeket is tapasztalhat, de a hányinger és a hányás is a tünetek közé tartozik. Akadtak olyan esetek is, amikor az emberek tudatuknál voltak ugyan a támadás után, de sem beszélni, sem pedig mozogni nem tudtak. Úgyhogy ha valaha kékgyűrűs polipba botlasz, ne provokáld, csak menj tőle minél távolabb.

2. A négyzet alakú hullámok szépek ugyan, de veszélyes áramlatokat rejthetnek.

Az ilyen típusú hullámrendszerek (amit a szakzsargon csak “kereszttengernek” hív) akkor jönnek létre, amikor az időjárás és a szél irányának változása miatt a víztömegek egymásnak esnek. A jelenség gyönyörűen néz ki, de sajnos legalább ennyire veszélyes is: a felszín alatti erőteljes áramlatok miatt még a szélirány-változás sem akadályozza meg teljesen az ellentétes irányú hullámzást. Ha egyszer ilyen jelenséget tapasztalsz magad körül, amikor épp a vízben vagy, jobb, ha azonnal kimész a partra.

3. Megkérheted Sirit, hogy hívjon neked segítséget.

Fotó: AFP / Karen Bleier

A most következő eset 2016-ban történt Ausztráliában. Egy egyéves kislány édesanyja a babaőrzőn keresztül látta, hogy gyermeke fokozatosan elkékül. A nő azonnal megpróbálkozott az újraélesztéssel, de közben leejtette telefonját. Ekkor beugrott neki, hogy a mobilasszisztenst, Sirit akár segítségkérésre is használhatná, ezért odakiabált neki, hogy hívjon mentőt. Ez megtörtént, az anya pedig be tudta diktálni lakcímüket a szakembereknek, akik miután kiérkeztek, stabilizálták a kislány légzését. A nő később köszönőlevelet is küldött az Apple-nek, amiért az eszközük megmentette a gyermekét.

4. A túl gyors zene akár káros is lehet vezetés közben.

Van olyan, aki nem hallgat zenét vezetés közben? Ezzel önmagában nincs semmi baj, viszont a túlzottan gyors tempójú, hangos zene akár ártalmas is lehet. Egy kutatás szerint azoknak, akik ilyen zenét hallgatnak vezetés közben, megemelkedik a pulzusszámuk, ez pedig a volánnál ülve különösen veszélyes. Ilyenkor az emberek jobban koncentrálnak arra, amit hallgatnak, mintsem hogy az útra figyelnének.

Fotó: Pixabay

A fent említett tanulmány emellett azt is kimutatta, hogy a vezetést az is negatívan befolyásolhatja, ha az ember olyan zenét hallgat, amit nem szeret. Ez ingerlő hatású, stresszes és figyelemelterelő is lehet, ezért könnyen felelőtlenné válhatunk tőle. A kutatásból kiderült még, hogy a közhiedelemmel ellentétben a klasszikus zenének bizony nincs idegnyugtató hatása: azok, akik ilyet hallgattak vezetés alatt, vakmerővé és kapkodóvá váltak a kormánynál. A tökéletes vezetőzene ütemének nagyjából az ember pulzusszámával kell megegyeznie, ami úgy 60-80 ütem percenként.

5. Tartsd fenn a szemkontaktust, ha valaki fegyvert szegez rád.

Nehezen lehet rosszabbat elképzelni egy ehhez hasonló szituációnál. Elsőre kivitelezhetetlennek tűnhet, de a szemkontaktus megtartása a lehető legjobb dolog, amit ilyen helyzetben tehetünk. A szembe nézés miatt a támadó kényelmetlenül érezheti magát, és könnyebben rádöbbenhet, hogy amit csinál, az rossz. Elvégre ő is emberi lény, és csak azért érzi magát erősebbnek, mert fegyver van nála.

6. Fordulj négyszer jobbra, ha úgy érzed, követnek.

Fotó: Pixabay

Ha túl régóta látod magad mögött ugyanazt az autót, nincs kizárva, hogy valaki követ. Erről úgy lehet a legjobban megbizonyosodni, hogy egymás után négyszer is jobbra fordulsz, és visszatérsz a kiindulópozíciódba. Ha még mindig látod mögötted a másik autót, teljesen biztos, hogy az illető rád akaszkodott. Ilyenkor hajts forgalmasabb útra, ahol sok az ember.

7. A nagyobb sebek egészségügyi betéttel is bekötözhetők.

A második világháború alatt egy Kimberly Clark nevű nő kifejlesztette a “cellucottont”; ez egy olyan anyag, ami jelentős mennyiségű vért képes elnyelni. Ezt felhasználva készített kötszert a katonák számára, találmányát pedig a háború után egészségügyi betétek készítésében használták fel. Végszükség esetén bármilyen komoly, nagy bőrfelületet érintő sérülés ellátható vele addig, amíg nem érkezik professzionális segítség. Csak kösd a seb köré, majd ragaszd le.

8. Ne egyél havat, akármilyen szomjas vagy.

Ha az ember mondjuk egy téli erdőben téved el, és elképesztően szomjas, nagy lehet a kísértés egy kis hóevésre. De ezt a gondolatot azonnal el kell hessegetni. Ilyen fagyos környezetben kerüljük az ennyire hideg anyagok fogyasztását, mert az könnyen hipotermiához vezethet. Ehelyett próbáljunk tüzet gyújtani és annyi havat olvasztani, amennyit csak tudunk. A víz magasabb hőmérséklete jót tesz majd a szervezetnek.

9. Ne emeljünk fel ájult embert.

Általában óriási pánik alakul ki a környéken lévők között, ha valaki elájul. Ilyenkor a legjobb megoldás, ha bajba jutott embertársunk lábait a szíve síkja fölé emeljük, és úgy tartjuk, amíg magához nem tér. A megemelt láb az agyba juttatja a vért, így egyúttal oxigént is visszahozza, amelynek hiánya ájuláshoz vezetett. Ha az ájult ember övet visel, lazítsunk a csatján. Csak azután segítsünk neki

talpra állni, amikor teljesen visszanyerte tudatát, és ne engedjük, hogy koffeintartalmú italokat igyon.

10. Használj alufóliát, ha nem stimmel az elemméret.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon #thisshitrighthere actually works #foilbatteries in my #xbox controller (@jerrolani) által megosztott bejegyzés, Júl 11., 2014, időpont: 11:45 (PDT időzóna szerint)

Mi a teendő, ha sürgősen AA-s elemekre van szükségünk, de otthon csak AAA-s található? Egy kis alufóliával könnyedén megoldható a probléma: csak formáld galacsinná, és helyezd az elem és az elemtartó vége közötti hézagba. A fólia teszi majd a dolgát, és elvezeti az elektromosságot az eszközhöz.

Forrás: Bright Side

Bizarr divatszélsőségek, amik nem csak első ránézésre tűnnek szokatlannak A külső megjelenés mindig is fontos volt az emberek számára, de néha a divat vagy a kulturális hagyományok mintha túl messzire mentek volna. A Bright Side nemrég összeszedett pár szokatlan, különös és néha egészen bizarr dolgot, amit az emberek tettek csak azért, hogy vonzóbbnak találják őket. 1.... Tovább a cikkhez

10 trükk a jó alvásért - talán neked is segíthetnek! Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - A legtöbb, alvás nélkül egyhuzamban eltöltött idő rekordját Randy Gardner állította fel 1964-ben: a férfi egyszer összesen 11 napig és 25 percig volt ébren. Ez egészen szélsőséges eset, de az álmatlanság hétköznapibb formájában sok ember szenved világszerte. Az alvás... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA