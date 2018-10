Hány másodperc alatt dönt a vevő? Mit nézünk leginkább?

Ezek alapvetően fontos paraméterek, mégis: a vásárló, aki megnézett tíz-tizenöt hasonló adottságú ingatlant, végül más szempontok alapján választ magának új életteret. A végső döntést az észérvek helyett a szív hozza meg, méghozzá villámgyorsan, figyelmeztetnek az ingatlanpiac új résztvevői, a lakást „színpadra állító” home ­staging szakemberek. Mit tehetünk, hogy otthonunkba beleszeressenek a vevők?

Ingatlaneladás stylisttal – manapság egyre többen ajánlanak lakást kipofozó szolgáltatást.”

Új szakma van előretörőben az ingatlanpiacon, a home staging. Az angol kifejezés nagyjából azt jelenti: a lakás felkészítése az eladásra. Ennek több fokozata van, az apróbb változtatásoktól a teljes felújításig. Felmerül a kérdés, szükség van effajta felkészítésre egyáltalán? Hiszen a lakásokat előbb-utóbb úgyis megveszi valaki. Igen ám, de nem mindegy, mikor és mennyiért.

A szakemberek szerint az az ingatlan, amelyet ilyen céllal kezelésbe vesznek, akár három hónapon belül és 10-30 százalékkal magasabb áron fog elkelni, míg a ráfordítás csupán értékének 1-5 százaléka volt. Ha tehát ingatlaneladás előtt állunk, érdemes megfontolni, a sikeres üzlet érdekében hogyan válhat vonzóbbá otthonunk. Természetesen az is sokat tehet, aki nem szeretne szakembert bevonni. A home ­stagingnek hatalmas irodalma van az interneten, bátran kutathatunk ötletek után, inspirálódhatunk az előtte-utána képekből.

Ahány lakás, annyiféle mód a színpadra állításban. Egy dolog azonban biztos: a vevő számára az első benyomás döntő. A szakértők állítják, a lakásba lépés első tíz másodpercében eldől minden. Hogyan fordítsuk ezt a javunkra? Szerencsére létezik öt alapvető szabály, amely ingyen van, és amelyet mindenkinek érdemes megfogadnia, aki otthona hirdetésébe kezd.

Rendrakás, személyes tárgyak

Talán nem egyértelmű, hogy erre szükség van, mégis igaz. A kupi elkedvetlenítheti a vásárolni szándékozókat, esetleg önkéntelenül úgy érzik, ők sem tudnának másként élni az adott lakásban. Ráadásul azt mutatja, kicsi a lakás, nincs elég hely a benne lakók holmijának. Érdemes átgondolni: vajon nem érezheti a vevő kellemetlenül magát, ha betekinthet a háziak életébe, vajon emiatt nem akar-e túl hamar kívül lenni az ajtón? Egy kis pluszmunkával ezt is megspórolhatjuk.

Takarítás, lakás bemutatása

Egy alapos takarítás csodát tesz. Gondoljunk a kárpitok, szőnyegek tisztítására is, ha szükséges. Ne felejtsük el: nemcsak a látvány, hanem a friss illat is hívogatóvá teszi otthonunkat. Ezért természetes anyagokkal illatosíthatunk is. Süssünk süteményt, vagy forraljunk vízben kellemes aromájú fűszereket, például fahéjat, gyömbért, vaníliát. Ne az étkező legyen a hálószoba, mert nem biztos, hogy ez mindenkinek tetszik. Sokszor az üres tér is akadály, mert az emberek 95 százaléka nem látja bele a bútorokat, funkciókat, vagyis nem tudja elképzelni, milyen lehetne az adott szoba.

Legyen világosság!

Ne becsüljük alá ennek fontosságát! Egy napfényben fürdő lakás mindig csalogatóbb, mint egy félhomályos. A fény jókedvvel, biztonságérzettel tölt el, és a teret is nagyobbnak mutatja. Húzzuk szét a függönyöket, engedjünk be minél több világosságot, akkor a belépő első benyomása kedvező lesz. Soha ne felejtsük el, hogy a kevesebb több! Kerüljük a zsúfoltságot a bútorok és a dekoráció terén is. A színekkel is így bánjunk. Nem baj, ha egy térben van egy-egy élénkebb darab, akár bútor, akár textília, de az össz­hatás sose legyen harsány.

Tartsuk szem előtt a legfőbb célt: a lakótér ízléses megjelenése ne gátolja, hanem segítse a vevő képzeletét szárnyra kapni.

– Potyók Izabella –

