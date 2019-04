Hamarosan végleg kicsengetnek a tizenkettedikeseknek

Aki pontosan szeretne tájékozódni az érettségi szabályairól, mindent megtalál a 100/1997. (VI. 13.) korm.-rendeletben; a 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről pedig tartalmazza a vizsga leírását, a vizsga témaköreit és az eszközöket is, amelyekről az iskolának kell gondoskodnia. Ezek alapján állítottunk össze egy rövid érettségi kisokost a legfontosabb részletekről, ennek első része olvasható most.

Nem mindegy a fajtája

Az érettségi vizsga lehet rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, ismétlő. A rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok befejezésekor első alkalommal tett érettségi vizsga.

Előrehozott érettségit a 11. vagy 10. évfolyamosok tehetnek idegen nyelvből és informatikából. Ha egy 12.-es diák sajnálatos módon nem tudta befejezni a tanulmányait, azaz megbukott valamelyik tantárgyból, a rendes érettségi vizsgajelentkezéseit előrehozott érettségi vizsgajelentkezésre változtatják. Tehát ő is érettségizhet, azokból a tárgyakból, melyekből nem elégtelen az év végi jegye. Ezekben az esetekben nem érettségi bizonyítványt, hanem egy törzslapkivonatot kapnak a vizsga eredményéről, amit gondosan meg kell őrizni a rendes érettségiig.

A pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett vagy megkezdett, de be nem fejezett érettségi vizsga folytatása.

A javító érettségi vizsga kevésbé szépen fogalmazva az egyes érettségit kijavító vizsga: a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a sikertelen érettségi vizsga megismétlése.

Az pedig, aki a középiskola elvégzését követő érettségi vizsgaidőszak kezdetéig nem teljesítette az ötvenórás közösségi szolgálatot, egyáltalán nem kezdheti meg az érettségi vizsgát.

Tisztázandó kérdés, mi a felróható és fel nem róható ok: fel nem róható ok minden olyan gátló körülmény, amely nem a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartása miatt következett be. Vagyis lekésni a vonatot nem mentség. Ha a vonat késik, az már igen; ilyenkor érdemes igazolást kérni a MÁV-tól, így megmenthető a vizsga.

