Hamarosan vándorútra indul a Napló fotósainak tárlata

– A közösségi média előretörésével változott a sajtószabadság helyzete a világban, így Magyarországon is. Talán még soha nem volt ilyen szabad a sajtó hazánkban, mint manapság – ezt Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja mondta a Napló minap megtartott sajtónapi ünnepségén köszöntőjében. – Természetesen némely esetben szükség van felügyeletre – folytatta –, hiszen egy-egy információ, megnyilvánulás akár sérthet személyiségi jogokat, gondoljunk csak a fotókra. Többféle cenzúra létezhet: a tulajdonosi felügyelet, a közvetlen vezető igényei, illetve az újságírók saját erkölcsi mércéje is – fogalmazott a kormánymegbízott.

Pohárköszöntőjében Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke kifejtette, a hírlap­íróknak komoly felelősségük van. – Az újságírók egyik feladata, hogy beszámoljanak a történésekről, és majd az olvasó eldönti, az elé tárt információk alapján, kinek hisz, vagy mit gondol. Az embereknek a zsurnaliszták segíthetnek tájékozódni a hírek sokaságában, ezért a publicisták munkája nagyon fontos, iránymutatást adhatnak az olvasóknak. Az eseményen jutalmaztuk az év újságíróját. A szerkesztők Barak Beáta újságíró-rovatvezetőt választották a Napló újságírói közössége legjobbjának.

A három fotóriporter

A sajtónapi összejövetelnek a nyitottsága mellett a másik különlegességét az adta, hogy a Napló három fotóriportere, Derencsényi István, Matey István és Molnár Péter múlt évben készült, általuk válogatott legjobb tíz-tíz képéből nyílt tárlat. A meghökkentő, elgondolkodtató, vagy éppen érzelmeket kiváltó fotográfiák pontos betekintést nyújtanak az alkotók munkájába. Erre az egyediségre helyezte a hangsúlyt a fotókiállítás megnyitóján a tárlatot útjára bocsájtó Máthé András fotóművész, a Debreceni Fotóklub vezetője.

A kiállítás megnyitón (balról) Máthé András, Molnár Péter, Matey István, Derencsényi István | Fotó: Kovács Péter

– Matey István képei a legérzékenyebbek szociálisan, hétköznapi emberek, hétköznapi életek láthatóak rajta. A fekete-fehér fotók a maguk sajátosságaival hatnak, a teleobjektív adta lehetőségek kiváló kihasználása miatt kimagaslóak. A napi sajtóban kevésbé van jelen, de egy kiállításon megengedhető, hogy a fekete-fehér kép egyes részleteit kiszínezve kiemelik, ezzel is hangsúlyozva a mondanivalóját. Derencsényi István két meghatározó témával jelentkezett a kiállításon. Az egyik a sport, amelyben az utóbbi időben egészen hihetetlen karriert futott be. Egyik kiállított fotója, A nagy kékség című, a magyar sajtófotó pályázaton második díjat nyert a sport kategóriában. Másik témája a tájfotózás. A képeken a legújabb technika, a drónfotózás is jelen van, ami egy új perspektívát jelent mindenkinek. A harmadik kiállító Molnár Péter, akinek elsősorban az előadó-művészekről készült képeit láthatjuk. A képei másik fele a Hajdú-bihari Naplóhoz köthető, az újság számára készült fotók remek betekintést nyújtanak a munkájába – ismertette a fotóművész.

A harminc fotót tartalmazó tárlat április 14-ig látható a Víztoronyban, utána pedig megyénk több településén is megtekinthető lesz.

