Fénylő csillagok a szemünk előtt, a fejünk fölött

Míg kedvelt helyi művészeik szünetet tartanak, az ország neves alkotói vendégeskednek a kocsányos tölgyóriások alkotta „színfalak” között. Idén június 12-e és szeptember 8-a között negyven produkciót élvezhet a Nagyerdei Szabadtéri Színpad közönsége, ebből 21 színházi előadást; összesen 11 társulat érkezik hozzánk. Komolay Szabolcs kulturális alpolgármester a szerdai programbeharangozó sajtótájékoztatón a Kölcsey központban hangoztatta, büszke arra, hogy az 1950-ben elindított, s 2014-ben – sokéves szünetet és felújítást követően – újranyitott kulturális színtér minőségi műsorával ilyen népszerű. Bódor Edit a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. vezetője elmondta, tavaly több mint tizenhatezer nézője volt a szabadtéri játékoknak és egy szűk hónappal az idei évad kezdése előtt, már elkelt a 10 ezredik jegy, méghozzá a veszprémi Pannon Várszínház darabjára, A Pál utcai fiúkra. Hozzátette: a program összeállításakor cél volt a műfaji sokszínűség, családok vonzása és vidéki nagyvárosok meghívása.

Ennyien egy helyen

A nyár rövid, a művészet hosszú – Hippokratész talán így fogalmazná meg a Nagyerdei Szabadtéri Színpad jelmondatát, ha ma élne. A művészet végtelenségét, határtalanságát átérezni idén is remek alkalmakat kínál a Nagyerdei Szabadtéri Játékok negyven előadásának mindegyike. Nem csak azért, mert itt szó szerint értendő, hogy a határ a csillagos ég, hanem azért is mert aligha létezik más helyszín, ahol három hónap leforgása alatt „találkozhatunk” a vézna testű, de oroszlánszívű Nemecsekkel; az őserőt balettmozdulatokban megjelenítő Carmennel, Besenyő Pista bácsival, Kálmán Imre chicagói hercegnőjével, Frida Kahlo-val és hip hop táncosokkal, jazz zenészekkel, katonazenekarokkal. Ezzel egyetemben, – a teljesség igénye nélkül – Alföldi Róberttel, Dolhai Attilával, Gryllus Dorkával, Kovács Patríciával, Nagy Sándorral, Schell Judittal, Stohl Andrással, Szabó Győzővel és Szulák Andreával.

Fotó: Derencsényi István

Minőség egész évben

A szabadtéri színpadi programsora azért pályázik mindig jó eséllyel állami támogatásra, mert a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) értékeli a minőséget és igyekszik az ország művészeti vízfejűségén, budapestközpontúságán változtatni – mondta Lőrinczy György a szervezet alelnöke, aki egyben a Budapesti Operettszínház főigazgatója. Teátruma repertoárjából két személyes kedvencét, A chicagói hercegnő és a Frida címűt is vendégül látja Debrecen. Előbbi egy szórakoztató, látványos jazzoperett, három zenekarral – egy szimfonikus együttes, a Bársony Bálint vezette jazz quintet és egy cigányzenekar is játszik az előadásban. Utóbbi egy zenés színházi produkció a Duda Éva Társulat közreműködésével. „Debrecen fantasztikusat fejlődött az elmúlt években kulturális téren is. Sokat dolgozunk a Kodály Filharmóniával, a Csokonai Színházzal és a Nagyerdei Szabadtéri Színház szervezőivel. Kiemelendő, hogy a nyári időszakban mintegy szinten tartásként ilyen színvonalas programot kínál a Főnix Rendezvényszervező.”

Fotó: Derencsényi István

Nagy Sándor színművész többek között a nyitódarabot ajánlotta, melyben ő is szerepel. Agatha Christie Váratlan vendég című művét feldolgozó darabot Szente Vajk rendezte. A krimi új műfaj a szabadtéri játékok palettáján. Vida Péter, a Thália Színház művésze a Premierajándék és a Csoda korban élünk című bohózatokra invitálta a jelenlévőket.

Bódor Edit a rendezvényszervező vezetője elmondta, ahogyan a korábbi években, úgy idén is folytatja misszióját a szabadtéri színpad: azaz saját, táncos produkciót hoz létre, helyi művészekkel. Mika Péter, Európa- és világbajnok hiphoptáncművész, az Eastsiders Hip Hop Tánctársulat rendező-koreográfusa saját csapatával, több helyi tánccsoporttal és Kiss Gergely Máté, a Csokonai Színház színésze narrációjával állítja színpadra szeptember 8-án az #EASTSIDESTORY-t.

HABE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA