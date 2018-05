Hamarosan megtekinthetjük tavalyi év legcsodásabb természetfotóit

Köszöntőt mond: Jantyik Zsolt, a Debreceni Művelődési Központ igazgatója. A kiállítást megnyitja: Seres Géza fotóművész, a Debreceni Új Fotóműhely művészeti vezetője.

A naturArt – Magyar Természetfotósok Szövetsége Magyarország és Közép-Európa legrangosabb természetfotós pályázatát Lenergy – Az Év Természetfotósa 2017 címmel hirdette meg 2017-ben.

A 25. alkalommal kiírt pályázat utolsó fordulójába jutott 125 fotográfia látható a Debrecenbe érkező vándorkiállításon.

A zsűrizés ezúttal is a legszigorúbb szakmai és etikai alapelvek alapján történt. Az idei pályázati kiírás újdonságaként a naturArt meghirdette, hogy ’Az év természetfotósa’ versenyben csak olyan képek számítanak, amelyek csak a fotós saját teljesítményének, kreativitásának, természetismeretének köszönhetőek, így pl. fizetős lesekből készült fotókat nem küldhettek be a pályázók. Máté Bence 6. alkalommal nyerte el a legmagasabb természetfotós elismerést Magyarországon, és lett ’Az év természetfotósa’. A zsűri ’Az év természetfotója’ kitüntető címet Potyó Imre: Téli szárnyak c. alkotásának adományozta. Az Év Ifjú Természetfotósa Reinhoffer István lett. Az év búvárfotósa Tökölyi Csaba.

A kiállítás június 15-ig látogatható, hétköznapokon 10–18 óráig.

– Debreceni Művelődési Központ –

