Hamarosan kezdődhet a Zenede felújítása

Debrecenben az általános, közép- és felsőfokú zenei oktatás, a profi és amatőr kórusok kiváló hátterét adja a több mint 150 éves Zenede, mely 1862-ben kezdte meg működését.

A Zenede épülete műemlékileg védett – olasz reneszánsz, eklektikus – stílusú, megépítését követően jelenlegi arculatát az 1927-ben történt emeletráépítés után nyerte el.

Az épület leromlott állapota és az esedékes felújítás régóta beszédtéma, hamarosan azonban végre elkezdődhet a korszerűsítés. Debrecen önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán 360 millió forintot nyert a Zenede épületének energetikai korszerűsítésére.

A munkára áprilisban írta ki a közbeszerzést az önkormányzat. A Közbeszerzési Értesítőbe csütörtökön feltöltött összegzés szerint a felhívásra három cég, illetve konzorcium jelentkezett.

Közülük a debreceni Bihar Generál Építő Kft. és a budapesti Pesti Építő Zrt. közös ajánlata volt a legkedvezőbb, a cégek nettó 281 millió forintért vállalták a munkát. Ez az összeg bruttóban nem haladja meg az elnyert forrást, így eredményes az eljárás, s a két cég nyerte a tendert.

A budapesti Mester-Építő Kft. közel 334, a debreceni Hunép pedig 416 millió forintos ajánlatot adott.

Az összegzést kiküldik a cégeknek, a szerződéskötési moratórium július 2-án jár le, ezután köthetik meg a kontraktust a felek.

A beruházás során a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskolának otthont adó, Vár utca 1. szám alatt található Zenedét teljesen felújítják. A munkák között szerepel a műemlék épület külső szerkezeteinek helyreállítása, a belső udvari homlokzat hőszigetelése, belső oldali hőszigetelése, tetőszigetelése, valamint az épületvillamossági és épületgépészeti rendszerek korszerűsítése.

125 új hőszigetelt nyílászárót építenek be a műemlékvédelmi szempontokat figyelembe véve. Hőszigetelő rendszert építenek ki, a Zenede 154 panelből álló napelemes rendszert is kap – ezt a zeneiskola tetőhéjazatán helyezik el. Ezen túl víz-levegő rendszerű hőszivattyús fűtési rendszert alakítanak ki, s a nyertesnek ki kell alakítania a tantermek, a próbatermek, valamint a Kodály-terem hővisszanyerős szellőztetését is.

A projektdöntés szerint korszerűsítik a meglévő kül- és beltéri világítási rendszereket. Olyan okos mérőket és érzékelőket is telepítenek, mely a Debrecen Smart City stratégiájának részeként kiépülő Városirányítási Központ energetikai alrendszeréhez csatlakoznak. Ezek segítségével nyomon követhető és optimalizálható lesz az épület energiafelhasználása.

A felújítás eredményeként a Zenede visszanyeri régi pompáját, a fenntartása is olcsóbb lesz, nem utolsó sorban a környezetet sem terheli majd annyira az üzemeltetés.

A munkával a projektdöntés szerint legkésőbb 2019 tavaszára végezni kell.

A beruházás az Új Főnix Terv oktatás fejezetének a része. A tervek szerint a későbbiekben folytatódhat a belső felújítás a Zenedében.

Forrás: uft.hu

