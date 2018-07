Hamarabb a helyére kerülhet a Kossuth-szobor

A szobrot még május 8-án szállították el a főtérről Karcagra, ahol Varga Imre öntőmester restaurálja. A talapzatot ezután egészen a sétálóövezet szintjéig visszabontották.

Jobban ellenáll majd az időjárásnak

A talapzatot július 15-én kezdték el építeni, így az első sor követ már lerakták, szerda délelőtt pedig betonoztak. A szobrász kifejtette, amennyiben az időjárás engedi, úgy csütörtökön neki is látnának a második sor lerakásához, pénteken pedig a betonozáshoz.

– Hétfőn két kamion alapanyagot várunk, az az alsó lépcsős szerkezethez már elegendő lesz. A talapzat ugyanolyan lesz, mint volt, azzal a különbséggel, hogy a köveket átfaragtuk, illetve újakat is készítettünk. Összesen 100 kőből áll majd a szerkezet, ebből 80 már teljesen elkészült. Szerencsére azokat esős időben is tudjuk rekonstruálni, mivel azt zárt térben végezzük. A köveket vasbeton szerkezet tartja, valamint ragasztóval aládolgoztunk, és ki is fugázzuk, hogy a víz ne folyjon be mögéjük és ne tegye azokat tönkre – részletezte.

