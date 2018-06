Hamar benépesültek a padok, lócák

Országúton kilencven kilométer választja el Derecskét Nagyszalontától, térképen egy országhatár, lélekben azonban testvéri közelségben van a két település, vezetői és lakosai évek óta kiváló kapcsolatot ápolnak. Amikor a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum diákjai birtokba vették a kollégium új épületét, a derecskei elöljárók együtt örvendtek szalontai barátaikkal. S hogy a diáksereg ne csupán az intézményben, hanem a tágabb környezetében is otthonosan érezze magát, a hajdú-bihari település szakemberei tervezőasztalhoz ültek, s csakhamar megszületett a diáksziget elképzelése.

Nemes adomány

Az utcai bútorcsoport egyrészt kiváló helyszín a baráti bandázásra, másrészt kerékpártárolóval is rendelkezik, tehát pihenőszigetként is használható. A kisdiákokat váró szülők is helyet foglalhatnak rajta, kihasználtságához tehát nem férhet kétség.

Bakó István polgármester, (balról) Török László elöljáró társaságában találkoztak Tornai Melinda iskolaigazgatóval is | Fotó: Magánarchívum

A diákszigetet Derecskén készítették elő, majd a szakemberek elhozták Nagyszalontára és a helyszínen szerelték össze. Az átadásnál jelen volt mindkét település polgármestere; Török László, nagyszalontai elöljáró megköszönte a nemes adományt derecskei kollégájának, Bakó Istvánnak, és munkatársainak. A megajándékozottak nevében Farkas Zsófia, a diákszövetség elnöke volt jelen a birtokba vételnél, s pár órán belül benépesült a pad, a diákok azonnal megkedvelte a teret.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA