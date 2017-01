Halálos balesetek, felborult autók, csőtörések – Brutálisan kemény volt a hajdú-bihari tűzoltók hétvégéje

Árokba hajtott és az oldalára borult egy kisteherautó péntek reggel Tiszacsege és Újszentmargita között. Az egyeki önkormányzati tűzoltók a járművet egy erőgép segítségével a kerekeire állították, majd feszültségmentesítették. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Kamion és kisbusz ütközött a 4-es számú főút 171-es kilométerszelvényében Püspökladány és Karcag között péntek reggel. Az esethez a püspökladányi és a karcagi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a megyei műveleti szolgálat irányítása mellett előbb feszültségmentesítették a járműveket, majd feszítővágó segítségével vágták ki a járműből a kisbusz sofőrét, aki az ütközés következtében életét vesztette. A balesetben további két fő volt érintett ők könnyű sérüléseket szenvedtek. A műszaki mentés és helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Megcsúszott és az árokba hajtott egy személygépkocsi pénteken délelőtt Hajdúnánás közelében. Az esethez a hajdúnánási hivatásos tűzoltók érkeztek, akik drótkötél segítségével visszavontatták az útra a járművet. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Egy közel negyven négyzetméter alapterületű lakatlan ház tetőszerkezete égett teljes terjedelmében, péntek délután Debrecenben, a Bánk tanyában. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói egy vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Kettéhasadt egy több mint tíz méter magas fa péntek délelőtt Nyíradony-Tamásipusztán, a Viczmándi úton. A villanyvezetéket és egy lakóházat veszélyeztető növényt a nyíradonyi tűzoltók vágták ki.

Nem adott magáról életjelet egy idős személy péntek délután Püspökladányban, a Bocskai utcában. A hozzá érkező mentőknek, a helyi hivatásos tűzoltók nyújtottak segítséget a lakásba való bejutásban.

Lakóházat veszélyeztetett a ház utcafronti részén nagy mennyiségben összegyűlt csapadék Egyeken, a Zrínyi Miklós utcában. A helyi hivatásos tűzoltók kéziszerszámok segítségével vezették el a ház elől a vizet. Nem sokkal később a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit is vízkárok miatt riasztották. Ekkor Debrecenben, egy Lahner utcai családi ház konyhájában történt csőtörés. A tűzoltók a vízhálózat főcsapját elzárták és kéziszerszámokkal a lakásból eltávolították a felgyülemlett vizet. Ezt követően a Hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat is vízkár miatt riasztották. Nekik a település Szondi György utcájában kellett beavatkozni, ahol egy családi házba folyt be a csapadékvíz. A tűzoltók kéziszerszámok segítségével a felgyülemlett vizet eltávolították.

A szombati nap is a vízkárok elhárításával kezdődött. Hajdúszoboszlón, egy Gábor Áron utcai házban tört el a főnyomócső, és ömlött a víz a lakásba. A helyi hivatásos tűzoltók az épületet a vízóraaknából a fő nyomóvezetékről kiszakaszolták, és értesítették a közös képviselőt. A kora reggeli órákban a csapadékvíz elöntött egy pincelakást Hajdúhadházon, a Keskeny utcában. A közel egy méter magasan összegyűlt csapadékot a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók szivattyú segítségével távolították el a lakásból. Nagyhegyesen, a Tulipán utcában három vendégházat vett körbe a lehullott csapadék. Az épületeket veszélyeztető vizet balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók szivattyúzták el.

Mosógép és a környezetében tárolt éghető anyagok kaptak lángra szombaton délelőtt Debrecenben, a Menyhárt József téren. A megyeszékhely hivatásos tűzoltóinak kiérkezéséig az egyik szomszéd a lángokat eloltotta így a tűzoltóknak a lakás átvizsgálását és átszellőztetését kellett elvégezni.

Az árokba hajtott és a tetejére borult egy személygépkocsi szombaton délután Nyírábrány és Nyíracsád között. A járművet a nyíradonyi katasztrófavédelmi őrs tűzoltói egy erőgép segítségével a kerekeire állították majd feszültségmentesítették. A járműben egy ember utazott, ő könnyű sérüléseket szenvedett. Nem sokkal később ismét a nyíradonyi tűzoltókat riasztották. Ekkor az előbbi két települést összekötő útra szakadt egy nagyméretű fa egyik ága, amit a tűzoltók láncfűrésszel feldaraboltak és eltávolítottak az úttestről.

Raktárépület mellett parkoló kisteherautó égett teljes terjedelmében szombat délután Debrecenben a Raktár utcában. A jármű lángjait a megyeszékhely hivatásos tűzoltói egy vízsugárral fékezték meg. A lángok az épületre nem terjedtek át. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Megcsúszott, az árokba hajtott és a tetejére borult egy személygépkocsi szombaton este Debrecenben a Gázvezeték utcában. A járművet a helyi hivatásos tűzoltók a kerekeire állították, majd feszültségmentesítették. A járműben összesen négyen utaztak, közülük egy felnőtt és egy gyermek szenvedett könnyű sérüléseket.

Árokba csúszott és az oldalára borult egy kisteherautó Püspökladány és Kaba között. A járművet a püspökladányi hivatásos tűzoltók feszültségmentesítették, majd átvizsgálták annak üzemanyagrendszerét, ami sehol nem szivárgott.

Frontálisan ütközött két kamion a 4-es főút 200-as kilométerénél, Kaba és Hajdúszoboszló között. A műszaki mentést a hajdúszoboszlói és a püspökladányi hivatásos tűzoltók végzik, akik a megyei műveleti szolgálati irányítása mellett feszültségmentesítették a járműveket, majd feszítővágó segítségével vágták ki az egyik kamion sofőrét a járműből, aki az ütközés következtében életét vesztette, valamint a két teherautó által képezett forgalmi akadályt szüntetik meg. A balesetben további egy fő volt érintett, ő könnyű sérüléseket szenvedett.

Árokba csúszott egy személygépkocsi szombat reggel Berettyóújfaluban, a Széchenyi utcában. A járművet a helyi hivatásos tűzoltók vontatókötél segítségével visszavontatták az úttestre a járművet.

Csőtörés történt Hajdúszoboszlón, egy Tisza zugi lakatlan épületben tegnap délelőtt. A helyi hivatásos tűzoltók az épület feszültségmentesítését követően kizárták az épületből a vizet, majd értesítették az épület tulajdonosát. A kora délutáni órákban Hajdúböszörményben, az Ifjabb Major Gyula utcában történt csőtörés. A helyi hivatásos tűzoltók a vizet az épületből kizárták, a tulajdonos intézkedik a rendszer helyreállítására. Az esti órákban Hajdúszoboszlón, az Új utcában is csőtörés történt. Itt a családi ház udvarán zubogott a víz. A városi tűzoltók előbb elzárták a vízhálózat főcsapját, majd egy szivattyú segítségével eltávolították az udvaron felgyülemlett vizet.

Füstölőnek használt helyiség kapott lángra Debrecenben, egy Bayk András utcai családi ház melléképületében. A városi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a keletkezett tüzet. Az eset során személyi sérülés nem történt és a keletkezett anyagi kár sem volt jelentős.

A nagy mennyiségű hó súlya alatt beszakadt egy családi ház teteje Egyeken, a Domb utcában és félő volt, hogy a villanyvezeték is leszakad, ezért riasztották a helyi önkormányzati tűzoltókat, akik kordonszalaggal körbevették az érintett területet, valamint értesítették az áramszolgáltatót, aki leválasztotta az elektromos kábelt az épületről.

Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi tegnap éjszaka a Biharkeresztest Bojttal összekötő úton. Az esethez a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral előbb eloltották az autóból felcsapó lángokat, majd miután a jármű visszahűlt az út szélére tolták. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Az eset során személyi sérülés nem történt.

– Rácz Máté, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA