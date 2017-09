Halálos áldozata is volt a vasárnapi viharnak Romániában

A székelyföldi Bélboron egy férfi lovasszekérrel tartott egy esztena (távoli gazdaság) felé a viharban, amikor egy szél által kidöntött fa a szekerére zuhant. A férfi a helyszínen életét vesztette.

A vihar elsősorban az erdélyi megyéket sújtotta, de Dél-Romániában is károkat okozott. A nagy mennyiségű csapadékot hozó és helyenként jégveréssel kísért vihar fákat döntött ki, elektromos vezetékeket tépett le, épületeket, járműveket rongált meg. Hargita megyében 28 település maradt részben vagy egészen áram nélkül. Az áramszolgáltató jelenleg is dolgozik a kárelhárításon. Marosvásárhelyen a megyei kórház három épületében is károkat okoztak a kidőlt fák.

A katasztrófavédelem országos felügyelőségének összesítése szerint 17 megyében 172 úttestre vagy épületekre dőlt fa, illetve 114 elsodort háztető eltávolításához riasztották a tűzoltókat. A legtöbb riasztást Kolozs megyében kapták, ahol az úttestre dőlt fák mellett vízzel elárasztott házakból és pincékből is szivattyúzni kellett.

– MTI –

