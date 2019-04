Hajtós mérkőzésen lopott pontot Újpestről a Loki

Egyik csapatnak sem drukkoló, a labdarúgás szépségéért meccsre kilátogató számára élvezetes, hajtós és fordulatos mérkőzést vívott az OTP Bank Liga 29. fordulójában az Újpest a DVSC-vel a Szusza Ferenc Stadionban. Ám ha az 1–0-s félidő után kialakult 1–1-et nézzük, mindkét szurkolótábor bizony elégedetlen lehet, főleg a lila-fehér drukkerek. Az első játékrész kiegyenlített játéka, és a hazaiak „talált” góljával kialakult hazai vezetés után a második negyvenöt perc első harmadában, majd a Loki egyenlítő gólja után, a meccs végén is ziccerei voltak az Újpestnek. Nagy Sándor azonban szinte a fizika törvényeit meghazudtolva védte a lövéseket, fejeseket.

Nehéz mérkőzés volt, nyerni jöttünk, de nagyon örülök, hogy egy ponttal indulhatunk haza”

– mondta Nagy Sándor. – Volt pár lövés, amit meg kellett fognom. A kapusedzővel a meccsen előforduló lehetséges helyzeteket gyakoroljuk, és ezeket most sikerült alkalmaznom. A gólnál nem értem oda a labdára, nem számítottam arra, hogy a bal oldalra megy. Későn reagáltam arra a lövésre – tette hozzá.

Gólpassz Tőzsér Daninak

– Megérdemelt volt az iksz mindkét fél részéről. Támadó szellemű csapatról van szó, így az Újpesttel mindig is harcos meccset játszunk, és szerintem ez így marad a jövőben is. Várható volt, hogy küzdelmes mérkőzés lesz a mai is, azért is, mert ők is a harmadik helyet szeretnék megszerezni – értékelte a találkozót Szécsi Márk.

– Az első félidőben nem úgy játszottunk, ahogy elterveztük, kapkodó volt a játékunk, és jött a szabadrúgás, amiből a hazai csapat megszerezte a vezetést. A szabadrúgásokkal egyébként mostanában hadilábon állunk, ma is egy pontrúgás utáni szituációban találtak be. A második félidőre aztán úgy jöttünk ki, ahogy kell, és sikerült benyomnunk az Újpestet, majd egyenlítenünk. A vezetőedző kérte, hogy próbáljunk szélről minél több labdát középre adni, és egy ilyen helyzetből egalizáltunk. A második hullámban érkező Tőzsér Dani elé passzoltam, aki szép gólt lőtt.

Az első félidőt illetően a debreceniek csatára elmondta, hogy nagyon meg akarták nyerni a mérkőzést, talán ezért hibáztak többet.

Szécsi Márk beszélt még a második félidőben a tizenhatoson belül történt esetről, amikor Onovo szerelni próbálta, a támadó elesett, Berke Balázs sípja pedig néma maradt. – Amikor és megtoltam a labdát, Onovo nem a játékszert nézte, csak ütközni akart. Nem tudtam mást tenni, mint elesni. Igaz, ezért nem szoktak tizenegyest adni.

KZS

HAON-ÉLŐ - Újpest FC vs. DVSC 1-1 (1-0) Budapest, Debrecen - A labdarúgó OTP Bank Liga 2018/2019-es szezonjának 30. fordulójában a Debreceni VSC csapata az Újpest FC együtteséhez látogatott szombaton 17.00-tól. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Hajdú Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 30. forduló Újp... Tovább a cikkhez

„Értékes nekünk a döntetlen” Debrecen - Az Újpest FC vs. DVSC (1-1) OTP Bank Liga-mérkőzés után a két edző, Nebojsa Vignjevics és Herczeg András értékelte a látottakat. Herczeg András: Az egy pontot értékelni kell, az volt a szándékunk, hogy legalább ennyit szerezzünk. Az első félidőben sok labdát elpasszoltunk, a második fé... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA