Hajtja a vére: idén a ciprusi murvákat akarja legyőzni Bereczki Norbert

Nagy fába vágta a fejszéjét Bereczi Norbert: a cívisvárosi ralis a csapatával egyeztetve úgy döntött, elindul a júniusi Ciprus-ralin. A néhány éve „visszavonult” versenyző és csapata komoly feladatra vállalkozott, hiszen egy magyar verseny nehézségét és logisztikáját össze sem lehet hasonlítani egy európai futaméval, például a technikát ebben az esetben már a rajt előtt két héttel az athéni kikötőbe kell juttatni, különben lemaradnak a futamról.

Az aktív versenyzést 2013-ban hagytam abba, de természetesen a rali egy szerelem, amiről nem lehet csak úgy lemondani, emiatt minden évben egy versenyre összeszedjük magunkat, a technikát és a pénzt.”

Általában ez a Veszprém-rali szokott lenni, mert én a murvás versenyeket szeretem, az az igazi rali, hiszen azokon a pályákon az elejétől kezdve mozog az autó az úton, nekem az a kikapcsolódás. Az utóbbi években egy R2-es autót béreltünk, de erre az évre Soós Szabolcs csapatvezetőnk ötlete nyomán úgy alakult, hogy – igaz egy a megszokottnál gyengébb autóval – elindulunk a ciprusi júniusi ERC (Európa-bajnoki) futamon. Egy régi N-csoportnak megfelelő építésű Suzuki Swifttel állunk rajtrácsra, amelyben egy 1600 köbcentis motor dohog. A kategória kiírása miatt egy a szériagyártásúakhoz elég közel álló kocsiról beszélünk, Veszprémben már teszteltük az autót, és nagyon pozitív csalódás számomra, rosszabbra számítottam, így izgatottan várom a rajtot – bizakodott Bereczki.

Minden szakaszon kétszer

A csapatnak azért kellett ilyen korai időpontban tesztelnie, mert a kocsit a trailerrel és a szervizautóval egyetemben két héttel a verseny előtt már el kell juttatni Athénba, ahol majd a pont akkor véget érő Akropolisz-rali mezőnyével együtt hajóra teszik, hogy majd három napos utazást követően megérkezzen Ciprusra az összes gép.

Fotó: magánarchívum

– Mi majd a verseny hetében fogunk csatlakozni, június 12-én érkezünk a szigetre, a futam pedig 15-17-ig tart majd, amely nagyon keménynek ígérkezik, már csak a távból, és a pályák adottságából kiindulva. Több magyar párosról is tudunk, akik indulnak, így majd lesz lehetőség megosztani egymással a benyomásokat, de egy kinti magyar srác tapasztalataira is tudunk hagyatkozni, hiszen ő már többször navigált ezen a ralin, az ő tanácsai is biztos jól fognak jönni. Az érkezés napján átvesszük a hivatalos papírokat, aztán szerdán és csütörtökön – minden szakaszon kettő – pályabejárás lesz. Még csütörtök délután megtörténik a gépátvétel, aztán pénteken kezdődik az őrület az esti ünnepélyes rajtceremóniával. Szombaton és vasárnap körülbelül 230 kilométert megyünk majd, ami másfélszerese egy átlagos magyar rali távjának. Az anyósülésben Géczy Tamás diktálja majd az itinert. Ő egy nagyon tapasztalt és rátermett navigátor, aki már rég óta vágyott arra, hogy Cipruson szórja a kavicsokat.

Élvezni akarják

Nem véletlenül esett csapat választása a ciprusi futamra, ugyanis a szakaszok valamennyire hasonlítanak a Veszprém-rali pályáihoz. A páros terve természetesen a célba érkezés, az elképzelések szerint az első körben óvatosabban mennek majd, és majd a másodikban nyomják igazán a gázpedált.

Meg kell találnunk az ideális arányokat a versenytempó, a technika kímélése és a szórakozási faktor között, hiszen szeretnénk kiélvezni a versenyt, de emellett egy darabban akarjuk a célba juttatni a Swiftet.”

Természetesen viszünk magunkkal szerelőket és pótalkatrészeket is, hiszen ez mégiscsak egy verseny, és „tojásokon lépkedve” nincs értelme végigvinni egy ilyen programot. Minket az ERC3-es kategóriába soroltak be, ami előrevetíti, hogy nem a dobogós helyezésekért fogunk harcolni, mert míg a mi autónk 130 lóerős, a kategória élmezőnye 190 lóerős verdákkal fog rajthoz állni. Ez egy nagyon kemény verseny, amely jól fizikai felkészültséget igényel: előreláthatólag a nagyjából hatvan fokos utastérben tűzálló ruhában kell teljesítenünk a versenyt, szóval kell a kondi, ezért én hetente sportolok, illetve futok. Amint kiderül a pontos útvonal, rákeresünk és tájékozódunk a pályákról, mert minden apróság számíthat. Ez egy amolyan főpróba lesz, mert ha jól sikerül a hétvége, akkor az idei évben jöhet még egy lengyel futam, majd jövőre 3-4 Európa-bajnoki verseny.

MSZ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA