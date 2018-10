Hajrától volt hangos Debrecen

A verseny kezdete előtt Pintér Tamás, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese köszöntötte a csapatokat. A tűzoltó ezredes elismerését fejezte ki, hogy a hideg, szeles idő ellenére csaknem háromszázan döntöttek úgy, hogy megyéjük pontjaiért sportcipőt húznak.

Fotó: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Nagyerdő szívében található, újonnan kialakított, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas futópályán először korcsoportonként női és férfi rövidtávon álltak rajthoz a versenyzők. Ezt követően ezerötszáz méteren, illetve váltóban is futottak a legjobb eredményekért, végül súlylökésben, távolugrásban és kézigránát-hajításban is bizonyíthatták felkészültségüket a résztvevők.

Fotó: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A verseny végén a díjakat dr. Gubicza József tűzoltó ezredes, a BM OKF Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztályának vezetője, Pintér Tamás igazgatóhelyettes, valamint dr. Nagy Imre tűzoltó ezredes, a debreceni katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője adta át a helyezetteknek. A mostani versennyel az idei szezon nem ért véget, hiszen lehet még pontokat gyűjteni a novemberi Fekvenyomó Bajnokságon, ezután pedig kiderül, melyik megye volt a legsportosabb 2018-ban.

Megyei eredmények:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 315 pont

Tolna Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 250 pont

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 239 pont

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 211 pont

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 199 pont

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 181 pont

