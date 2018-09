Hajnalban fut, reggel alkot, nappal tanít

Évente több, mint száz díjjal büszkélkedhetnek a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola festészet tanszakának tanulói. Az elismeréseket megyei, országos és nemzetközi pályázatokon nyertek. A tanszakvezető Bere Anna Mária a sikeres versenyfelkészítő munkájáért már több országos elismerésben részesült. Ezek közül az egyik kiemelkedő a Bonis Bona – Nemzet Tehetségeiért díj. Jótól jót tanulni – jelenti a díj fordítása. Alkotóművészként is a tanítást, a tehetséggondozást helyezte előtérbe a rajzban tehetséges gyerekek érdekében.

Rajztanárként, festőművészként is jelentős sikereket tudhat magáénak. Hogyan került kapcsolatba a rajz, a festészet világával?

Hatgyermekes nagycsaládban születtem Berettyóújfaluban. Édesanyámtól a balkezességet, édesapámtól az optimista életszemléletemet örököltem. Az általános iskola rajz szakkörében első osztályosként meghatározó élmény volt számomra találkozni Bényi Árpáddal. Középiskolás évek alatt Gajdán Zsuzsa, főiskolás tanulmányaim során Fátyol Zoltán és Cs. Uhrin Tibor munkássága volt meghatározó számomra. Mesterképzésem ideje alatt Gaul Emil, Havasi Tamás és Orosz Csaba mentalitása, pedagógiai tevékenysége szuggesztíven hatott rám.

A debreceni főiskolás évek után került Földesre. Gyermekei születését követően lett itt rajztanár. Hogyan befolyásolta ez a váltás művészi pályáját?

Kísérletező és igen kreatív típus vagyok. Számomra az az igazi kihívás, ha változatos anyagokkal, technikákkal és témákkal dolgozhatom. Tanítványaimat is erre bátorítom. Kezdetben a festészet tanszakon 15 fővel kezdtem az oktatást, most 46 gyerek vesz részt óráimon. Tanítványaimmal rendszeresen bekapcsolódunk aktuális képzőművészeti pályázatokba. Szép sikereinknek köszönhetően számtalan megyei, országos és nemzetközi díjjal gazdagítjuk földesi iskolánk hírnevét. Mindez rengeteg erőt, energiát igényel tőlem, gyakran éjszakákba nyúlóan. Így sajnos nem tudok elegendő időt alkotással tölteni. Ez fájó pont számomra.

Képeit milyen technikával alkotja? Milyen segítséget adnak a nyári alkotótáborok alkotó munkájához?

Kísérletezek. Folyamatosan újra és újra. Bele is betegednék, ha nem tehetném meg.”

Szívemhez legközelebb a grafikák állnak, a tus, a lavírozott fapác az, amivel leggyakrabban alkotok. Dolgozok még anilinnel, porpasztellel és olajjal is. Szeretem a vegyes technikákat. Illusztrációkat is készítek, ahol az anilin festéket vegyítem az állítólag reám nagyon jellemző aranykontúros technikával. Rajzaimat gyakran a szecessziós hangvétel jellemzi. Szívesen ábrázolok vallásos témákat, festek csendéleteket, de Földes vagy Balmazújváros tájait is örömmel örökítem meg. Alapító tagként, meghívásos alapon ez utóbbi település nemzetközi alkotótáborának munkájába kapcsolódok be minden évben. Lehetőségünk nyílik itt arra, hogy új technikákkal, új alkotótársakkal ismerkedjünk meg, illetve olyan miliőben dolgozhatunk, ami szinte egész évben ösztönzőleg hat ránk alkotói tevékenységünk során.

Az ösztönösség, a véletlen és a tudatosság hármas hatóereje hívja életre képeit. Milyen sikerrel?

Az elmúlt évek során megyei különdíjak, nívó díjak, a Hajdú- Bihar Megyei Őszi Tárlat díja mellett a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Kollégiumának egyéni alkotói díját is elnyertem. Alapító tagja vagyok az I. Balmaz-Art Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábornak. Alkotásaim hazánkon kívül megtalálhatóak Németországban, Ohióban, Oklahomában, Indianában, Hollandiában, Angliában, Írországban, Lengyelországban, Olaszországban, Ausztráliában és Belgiumban.

Úgy tudom, hogy osztályfőnök, és egyéb feladatai is vannak. Kétgyermekes édesanyaként mikor jut ideje a festésre?

Igen, az alapfokú művészeti iskola három festészet csoportjának vezetésén kívül az egyik hetedikes osztály osztályfőnöke is lettem. Így jelenleg 46 gyerekem van az iskolában. Lányom, Alexandra és fiam Péter Dávid most kezdik önálló életüket, kikerültek a munka világába. Most, hogy sikeresen elindítottam őket ezen az úton szinte teljesen egyedül, bízom abban, hogy végre egy kicsit több időm jut az alkotásra. Biztató, hogy a nyáron már sokszor berepült a múzsa az ablakomon. Kiállításokra készülök. Főleg a reggeli órákban alkotok. A napot több mint tíz éve stresszt oldó futással kezdem. Ez tökéletesen bevált módszerem a napi megújulásomhoz, és derűs légkört teremt a napi pedagógusi munkámhoz. Nagyon szeretem a gyerekeket, akik később is visszajárnak hozzám. Követhetem életútjukat. Nem is lehet elmondani, milyen boldogság töltött el a napokban. Egykori három kisiskolás rajzosom, akik azóta már felnőttek lettek, ezt írták nekem: Tanárnő, felvettek bennünket az Eszterházy Károly Egyetem tervező grafika szakára…

– Péter Imre –

