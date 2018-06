Hajdúszoboszlón folytatódik a strandröplabda-bajnokság

Európa legnagyobb fürdőkomplexumában, a Hungarospa gyógy- és strandfürdőben szombaton a női és a férfi, míg vasárnap a vegyes párosok játszanak majd. A forduló egyben a Magyar Röplabda Szövetség pontszerző versenye is.

Ahogy mindig, a mostani fordulóban is Traubisodát kapnak ajándékba a résztvevők, ezen kívül igen változatos lesz a megnyerhető díjak, ajándékok sora:

az első három helyezett érem és oklevél díjazásban részesül

az első helyezett csapatok mindkét tagja külön-külön kupát nyer

a Hungarospa szokás szerint jellegzetes ajándékokkal kedveskedik az előkelő helyeken végzőknek.

Játéktudástól függetlenül mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Az előző fordulóhoz hasonlóan most is két kategóriában is nevezhetnek a párosok. Az A kategóriában a felnőtt vagy junior versenyengedéllyel rendelkezők, a B kategóriában azok, akiknek nincs engedélyük. Az érmeket és kupákat is mindkét kategóriában kiosztják. Előzetes regisztrációt is szívesen fogadnak az eotvosvolley@externet.hu e-mail címen, de hétvégén 8 és 9 óra között a strand főbejáratánál is lehet nevezni. További információ: +36-30/9658-158.

Az eredmények, képek és a versennyel kapcsolatos más érdekességek megtalálhatók a szövetség honlapján és a Facebookon.

