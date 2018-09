Hajdúsági marhahús kerül a Meki hamburgereibe

Pénteken a cívisvárosba érkezett a McDonald’s hazai beszállítóit bemutató „Meki Minőség Mustra”, melyen a gyorsétteremlánc ételeihez alapanyagot szolgáltató magyarországi gazdák és beszállítók mutatkoztak be. Kevesen tudják, hogy a hazai fennállásának 30 éves évfordulóját éppen idén ünneplő vállalat alapanyagainak nagy részét, a csirkehúst, a tojást, a hagymát, a mézet, a mezőgazdasági idényben a salátát, a koktél-paradicsomot, és a ketchup paradicsomot, valamint a marhahús jelentős mennyiségét is Magyarországról szerzi be.

A piacok hangulatát idéző rendezvényre kilátogatók maguk is megnézhették, megtapinthatták, sőt meg is ízlelhették azokat az alapanyagokat, amikből a jól ismert McDonald’s termékek készülnek, de kérdéseiket szakembereknek, sőt közvetlenül az ezeket előállító gazdáknak tehették fel. Emellett az is kiderült, mi kell ahhoz, hogy egy hazai gazdálkodó nem csupán a magyar éttermek, de akár a környező országok üzleteinek is beszállítója lehessen.

A McDonald’s kínálatának kétségtelenül legfontosabb elemét a különböző burgerek, az ikonikus Big Mac, a sajtburger és társaik adják. A Meki Mustrán azt is megtudhattuk, hogy az ezekbe kerülő 100% marhahús pogácsák alapanyagának negyede Magyarországról, a Kovács Róbert által vezetetett gyöngyösi Tendon Kft-től kerül a feldolgozó üzembe. A Tendon legnagyobb beszállítója pedig nem más, mint a hajdúnánási Nyakas-Farm, ahol az étteremlánc szigorú mezőgazdasági, minőségbiztosítási és állatjóléti előírásainak megfelelően nevelkednek a Holstein marhák.

A csirkés szendvicsek és a Chicken McNuggets 100%-ban hazai csirkéből készülnek. Az alapanyagot ezekhez a termékekhez a Bárány család által vezetett kisvárdai Master Good csoport biztosítja. A fenntarthatósági szempontok alapján legkiválóbb termelőknek adott McDonald’s Mintagazdaság minősítést 2016-ban, a cég csirkehús-beszállítói között a világon elsőként a cégcsoport baktalórántházai broiler-telepe nyerte el.

Kevéssé ismert tény, hogy a manapság már rendkívül népszerű jégsaláta, egyéb különleges salátaváltozatok, sőt a cseresznye-paradicsom hazai „karrierje” is a McDonald’s-okban kezdődött. Az eseményen Becsey Zoltán és Becsey-Sári Anita balástyai farmjának salátái és Lóczi János vezette Szentesi Gazdaszövetkezet paradicsomjai mutatkoztak be. A vendégek emellett találkozhattak a ketchupot, egyéb szendvicsszószokat és salátaönteteket az étteremlánc hazai megjelenésétől kezdve előállító Univer Zrt., a szendvicsekbe nélkülözhetetlen makói hagymát szállító Mezőker Kft. és a McReggelik alapanyagául szolgáló tojást nyújtó szigetcsépi központú Capriovus Kft. képviselőivel is.

