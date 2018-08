Hajdúsági ízek a hajdúk találkozóján

Az ötödik, Debreceni Egyetemmel közös történész konferencia nagyon sikeresnek bizonyult, végig telt ház jellemezte. A legtöbb előadó természetesen ezúttal is Bocskaival és korával foglalkozott, de az első világháborút érintően is hangzottak el előadások – mondta el Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere, a hétvégén megrendezett Hajdúk Világtalálkozója kapcsán. Arról is beszámolt, hogy idén először délvidéki és erdélyi hajdúk leszármazottai is eljöttek. – A hajdú szó nem etnikai egységet jelent – emlékeztetett a polgármester.

– Azon dolgozunk, hogy a Hajdúk Világtalálkozója néhány év múlva országos ismertségűvé váljon. Ezt a célt szolgálta az is, hogy idén már nem kellett belépőt fizetni – jelentette ki a város első embere. Végül arról a tervről is beszélt, hogy Bocskai Istvánról és koráról szóló vetélkedőt indítanának fiataloknak, először a hajdúvárosokban, később országosan.

Komoly érdeklődés mellett

Borsi Csaba, a Hajdúk Világtalálkozójának főszervezője szerint sikeres volt a hajdúság értékeit felvonultató, a hajdú identitást erősítő 5. rendezvény, melyet a kánikula ellenére 3-4 ezren kerestek fel.

Elmondta: a harci jeleneteket az ország minden részéből érkezett 10 hagyományőrző katonai csapat 100-120 tagja játszotta el. Hozzájuk helyi amatőr színészek, művészeti csoportok csatlakoztak. Péntek este a hajdúnánási főtéren tartott katonai felvonulásra, harci bemutatóra csaknem 2 ezren voltak kíváncsiak. A rendezvény megtartásához szükséges pénz nagy részét a város önkormányzata biztosította.

– Sajnos, beárnyékolta a programokat, hogy azok a tatai hagyományőrzők, akik az elmúlt években Hajdúnánáson többször felléptek, a múlt héten Gyuláról hazafelé tartva súlyos balesetet szenvedtek, egyikük életét vesztette. Próbáltuk pótolni őket. Itt voltak például a hajdúböszörményi és a hajdúdorogi hagyományőrzők. Remélem, jövőre más hajdúvárosokból is érkeznek majd ilyen egységek – fogalmazott Borsi Csaba.

Újdonságként komoly fegyverarzenállal, páncélozott harci járművel a honvédség is kitelepült, a toborzóiroda is működött.

Középkori ízparádé

A találkozó fontos részét képezte a középkori gasztro-udvar, ahol XV., XVI. és XVII. századi népi hajdú ételeket készített egy csoport. A szakácsok vezetője, Ferenczy Endre elmondta: a szombati ebédre 8 üstben és egy 450 literes óriásbográcsban egyebek mellett marharagu levest, birka-, szürke marha- és sertéspörköltet főztek, nyárson sütöttek egész kecskéket, bárányokat. Vacsorára mangalica oldalast és mangalica csülköt kínáltak, kemencében sütött házi kenyérrel. A vegetáriánusok lepcsánkát ehettek. Összesen 1200-1300 adag ételt készítettek. A bioalapanyagok a város farmjáról származtak.

A kísérő rendezvényeken fellépett többek között a PG Csoport, rendeztek fáklyás felvonulást, íjászkodást, kézműves vásárt, bábszínházat. A Hajdúk Utcájában a hajdúvárosok mutatkoztak be, volt múzeumsátor, a kicsiknek népi játékokat felvonultató játszótér, pónilovaglás, illetve szalmabálákból készített labirintus.

