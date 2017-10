Hajdúnánás „Holnap városáért”-díjazott lett

A 2010-ben alapított City Hungary Program a fenntartható és élhető magyar városok vezető fóruma, mely azt tűzte ki célul, hogy olyan hazai és nemzetközi modelleket, tapasztalatokat, eszközöket mutasson be, amelyek már eredményt hoztak; hisz közös érdek a magasabb életminőség elérése. E Program része a 2013-ban alapított nemzeti fenntartható városdíj, a Holnap városáért-díj. Október 6-án Budapesten, Pest Megye Önkormányzatának Dísztermében adták át az idei nyertes védjegyhasználóknak a Holnap városáért-díjakat – áll a hajdúnánási önkormányzat közleményében.

Fotó: hajdúnánási önkormányzat

Az elismerés fővédnöke dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának az elnöke, az EMMI alapító minisztere. „Fontos, hogy „otthonosan” érezzük magunkat a városban, amely befogad és összeköt Bennünket. Fontos, hogy egy város különböző részei harmonikusan kapcsolódjanak egymáshoz, hogy az emberek átlássák az egészet. Érdemes megőrizni bizonyos helyeket az állandóan változtató beavatkozásoktól. Mint az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának az elnöke, e tisztemből adódóan is kötelességemnek tartom, 2017-ben, az UNESCO által meghirdetett, és hazánkban is számos helyen és alkalommal megünnepelt Kodály Zoltán Nemzetközi Emlékév kapcsán, az éneklés közösségteremtő áldása érdekében szóljak. Nagyon jó lenne, ha a társadalomban érvényt szerezne az a gondolkodásmód, amely nem egymás legyőzésében, megelőzésében, hanem egymás kiegészítésében látja az élet értelmét és jövőnk biztosítását. Ehhez a kórusban éneklés megadja azt az örömöt és tapasztalatot, amelyet azután az élet egyéb területein is érvényesíteni lehet. A pályázati kiírásban idén ugyan nem szerepelt, de javaslom, hogy a jövőben lehessen pályázni” – hangsúlyozta dr. Réthelyi Miklós.

