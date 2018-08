Hajdúhét, csütörtöktől vasárnapig a böszörményi főtéren

Nem a napok számát, hanem a hajdúvárosokat jelenti a „hét” – közölték a szervezők. Idén négy napon keresztül kézműves foglalkozásokkal, a helyi művészeti csoportok fellépésével, vendégművészekkel, este pedig koncertekkel várják az érdeklődőket a hajdúváros központjába. Érdemes tudni, hogy a magyar könnyűzenei élet meghatározó együtteseiben nagyon sok hajdúböszörményi zenész szerepel. Közülük néhányan ismét hazai közönség előtt léphetnek színpadra. És végre külföldi fellépőt is láthatnak a Hajdúhétre látogatók. A Boban Markovic Orkestar igazi zenei csemegét ígér a szombati napra. Idén láthatja a közönség a Corteo Storico Giove olasz zászlóforgatókat is. És a hagyományok: slambucfőző verseny és néptáncfesztivál garantálják az élményeket. Néhány koncert ízelítőül: csütörtökön fellép a Bon-Bon, az Irigy Hón­aljmirigy, pénteken a Honeybeast, a Kelemen Kabátban, szombaton Anna & The Barbies, Boban Markovic, vasárnap pedig többek között a Magna Cum laude élő koncertje lesz a Bocskai téren.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA