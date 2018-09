Hajdúdorogi kutyakiállítás nemzetközi szabályok szerint

Rendezett terület, családias hangulat és gondozott zöld pázsit hívogatta a kutyabarátokat szeptember elsején, szombaton a városi strandfürdő rendezvényterére. Az Országos CAC kutyakiállítás és Török János emlékkiállításon hét ringben egymást követték a szebbnél szebb kutyusok, és közben zajlottak a bírálatok. A színvonalas versenyre több száz ebtenyésztő 489 kutyát nevezett. A nemzetközi szabályok szerint zajló kiállításon részt vett a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének elnöke, Korózs András is.

Az esemény több száz érdeklődőt vonzott, ami nem csoda, hiszen a tacskóktól kezdve az igazán különleges orosz agarakon át az örző-védő kutyákig minden fajta képviseltette magát saját fajtacsoportjában. A második alakommal rendezett kutyamustrára számos európai országból érkeztek ebbarátok, például Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából is.

A Best in showban már csak a legek legjobbjai mutatkoztak be. A zsűri döntése alapján Percze Sándor dobermannja lett az első, míg a Török János emlékére alapított, legszebb dobermann díját szintén a hajdúdorogi tenyésztő vihette haza.

– Miska Andrea –

