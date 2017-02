Hajdú-bihari terméket tessék!

Igen, a Hajdú-Bihar Megyei Téli Vásárról van szó. Az eseménynek azonban további településeken szerte a megyében lesz folytatása – igaz, akkor már nem téli vásár néven, hanem a helység és annak térsége számára kiemelkedő rendezvény égisze alatt, annak nevét átvéve.

Éppen egy éve, az akkori Derecskei Disznótor hagyományőrző eseményen 15 település részvételével alakult meg a hajdú-bihari vásárszövetség. Célja az volt, hogy a megye, az adott tájegység és helység hagyományos, ám ezzel együtt komoly értéket képviselő termékeit a lehető legszélesebb körben megismerjék. Ezzel is ösztönözve az előállítókat újabb és újabb helyi sajátosság készítésére, szolgálva ezzel a termék fennmaradását, a hagyományőrzést.

De térjünk vissza a szombati derecskei vásárra, ahol legalább ötven vásározó kínálta portékáit. A kínálat sokkal nagyobb volt az egy évvel ezelőttinél, mi több, a termelők maguk jelentkeztek, hogy ebben az évben szeretnének csatlakozni az egész éven át tartó rendezvénysorozathoz.

Ismertség, több munka

A disznótorral egy területen, de a gasztronómiai eseménytől mégis jól elkülönülten, a templom parkjában felállított egységes faházakba költözhettek be a téli vásár résztvevői. Egyéni- és társas vállalkozások egyaránt akadtak közöttük, mint ahogy a települések közmunka programjában előállított termékek kínálói is ott voltak. Közéjük tartozott a bojti önkormányzat is. Erős vesszőkosarakat, virágtartókat,

fonott konyhai tárolóedényeket, ízlésesen csomagolt száraztésztákat, valamint textíliákat kínáltak.

– Ezt mind a közmunkaprogramban készítik a bojtiak – mutatja Szász Dóra, a falu művelődésszervezője. – A megyei vásárra meghívták az önkormányzatunkat, és mi szívesen eljöttünk. Jó alkalom ez arra, hogy ismertebbé tegyük termékeinket. Ha pedig azokat többen keresik, az munkahelyeket is jelent Bojtnak, és nem feltétlenül közmunkásokként. Célunk, hogy idővel szövetkezetben folytassuk a tevékenységet.

A tetétleniek is a közmunkaprogramjukban előállított termékekkel jöttek el Derecskére. Főleg élelmiszereket, finomságokat kínáltak, amelyek között újdonság a homoktövisből készült lekvár. Kerekes Zoltán csoportvezetőtől tudtuk meg, hogy az 1400 lakosú faluban mintegy 145 közmunkás dolgozik. Ők is településük ismertebbé tétele, és persze a bevétel miatt fogadták el a meghívást.

HBN–KZS

Akár országos jelentőségű is lehet

– Tavaly alakultunk, és az alapító 15 önkormányzat részvételével éppen ezekben a hetekben folyik egyesületté alakulásunk, így a jövőben az az egyesület szervezi majd a megyei vásárokat. Mégpedig együttműködve a településekkel, egységes marketing és a pavilonok terén az egységes külső megjelenést szem előtt tartva – beszélt a megyei vásárok tervezett jövőjéről Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, aki szintén ott volt a derecskei téli vásáron. – A helyi értékek megőrzése mellett a vásárokkal célunk az is, hogy egy-egy helyi eseményhez kapcsolódva színvonalas programot adjunk a vendégeknek. Mivel itt már összekapcsolódik a helyi gasztronómia, kultúra, kézművesség is egyebek között, az esemény nagyobb érdeklődésre tarthat számot, és a hajdú-bihari vásárok akár országos jelentőségűvé nőhetik ki magukat. A következő vásár Debrecenben lesz a Maskarádé keretében, de lesz alkalom Biharkeresztesen, Komádiban, Nyíradonyban, Hajdúnánáson és Hajdúhadházon is.

