Hajdú-bihari gyerekek tojamai sikerei

2017-ben is csaknem 100 debreceni és Hajdú-Bihar megyei tehetséges általános iskolás tanuló festményei, rajzai, saját meséi jutottak el Tojamába a 40. Nemzetközi Gyermekfesztiválra – a 19 országból érkező jobbnál jobb művek közé, és most is, mint minden korábbi alkalommal kimagaslóan szép eredményeket, nagydíjakat, arany-ezüst-bronz érmeket nyertek a debreceni és hajdú-bihari gyerekek. A meseírás nemzetközi nagydíját például az erős nemzetközi mezőnyben idén egy 8 éves, Ibolya Utcai Általános Iskolába járó debreceni kisfiú, Nagy-Szendrey Noel nyerte A csodaóra című meséjével.

Hagyományosan májusban, a japán cseresznyevirág ünnephez kapcsolódóan szoktuk tartani a díjkiosztó gálát Tojamából érkező prominens vendégek részvételével Debrecenben és Hajdúnánáson. Hajdúnánást kiemelten kezelik a japán partnerek, a nánási díjkiosztó a budapesti japán nagykövetasszony jelenlétében két héttel ezelőtt megtörtént. Ezúttal Debrecenben, a debreceni és Hajdú-Bihar megye más városaiban élő több mint 40 pályázó díjai kerülnek ünnepélyes műsor keretében kiosztásra a DMK Belvárosi Galériájában június 1-jén, pénteken, 15 órakor.

Juhász Martina alkotása | Fotó: DMK

A díjakat dr. Vitéz Ferenc költő, a Tojama-Debrecen Művészeti Szövetség irodalmi szekciójának vezetője; Jantyik Zsolt, a Debreceni Művelődési Központ igazgatója és dr. Pinczés István, a DSZS Független Színház és Japán Kulturális Szolgáltatóközpont Közhasznú Egyesület elnöke adja át.

A díjkiosztó előtt 25-30 perces japán témájú zenés-énekes-verses gálaműsort szerveznek a gyerekeknek, a felkészítő pedagógusoknak, a szülőknek, hozzátartozóknak. Itt japán dobritmusok, japán dalok hangzanak el a Debreceni Színjátszó Stúdió tagjainak előadásában, illetve felvételről a Körömvirág együttes megzenésítésében és előadásában Markó Béla: Zápor mossa házadat című versének dalolt változata – melyet 2017 novemberében Tojamában a hajdúnánási Aranyszalma Néptáncegyüttes és a Debreceni Színjátszó Stúdió tagjai együtt énekeltek a kiállítás megnyitóján a levetített videófilmmel – az animáció a Berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány tehetséges gyermekeinek alkotásaiból készült. A műsorban elhangzik a nagydíjas mese dramatizált változata is.

Miczura Mirella alkotása | Fotó: DMK

Itt hirdetik meg a 2018-as pályázatot is 3 területi kategóriában: a debreceni, a hajdúnánási, illetve a Hajdú-Bihar megyei gyerekek számára – a gyermekalkotások beküldési határideje egységesen a szervezéssel megbízott hajdúnánási Kéky Lajos Városi Művelődési Központba: 2018. július 15. Az összegyűjtött pályamunkák innen egy csomagban jutnak el Tojamába.

A tavalyihoz képest megváltozott pályázati kiírást dr. Pinczés István ismerteti, illetve a szervezők eljuttatják az iskolák illetékeseihez.

A 2017. évi Tojamai Gyermekrajzverseny eredményei:

1. Fődíj: Juhász Martina (Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu)

Arany: Miczura Mirella (Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu)

Arany: Varga Erika (Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu)

– Debreceni Művelődési Központ –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA