Hajdú-bihari diákok nyertek az egyetemi pályázaton

A több hazai egyetemen meghirdetett pályázaton a Debreceni Egyetem két hallgatója bizonyult a legígéretesebbnek. Kostyák Attila harmad­éves és Urbán Zsolt negyedéves gépészmérnök hallgatók Budapesten vehették át az elismerést.

Dr. Bodó Béla egyetemi tanár segítette a diákokat a felkészülésben, együtt ötleteltek a témákon; nem volt nehéz, hiszen a fiúk nyitottak és nagyon jó tanulók.

– Szerintem a vállalatok nem használják ki jelenleg azt a hatalmas potenciált, ami az egyetemben és a hallgatókban rejlik. Pedig a hallgatók szívesen kutatnának gyakrabban vállalati felkérésre, erre jól felszerelt laborok állnak rendelkezésre. Örülnénk, ha az Aristonnal egy hosszútávú együttműködés alakulna ki. Ennek előszele, hogy a cég már vendégelőadásokat tart, és gyakorlati ismeretekkel látja el az épületgépész hallgatókat, aminek eddig nagy sikere volt – fogalmazott a felkészítő, s hozzátette, a továbbiakban nyugati példára hivatkozva örülnének, ha a modern technológiákat (amikkel energiát és pénzt lehet spórolni, valamint környezetkímélőek is egyben) behoznák az egyetemre, és ott további hatásfok-javító vizsgálatokkal a diákok is hozzá tudnának járulni a modern technológiák fejlesztéséhez. Kostyák Attilánál a családi vállalkozás volt a motiváció. Édesapja szintén gépész, Nyíregyházán egy ipari légtechnikával foglalkozó vállalakozást működtet, így a téma nagyon érdekes volt számára. A családi vállalkozásban a tanulmányai mellett dolgozik, így is fejleszti magát. Ezen túlmenően az egyetemen is több projektben és kutatásban vesz részt aktívan, és saját bevallása szerint örülne egy hőszivattyúnak, amivel méréseket végezhetne. A pályázatra egy példaépületben végzett méréseket, és ezeken keresztül mutatta meg, hogy mennyivel energiatakarékosabb egy hőszivattyú használata. A felsődobszai Urbán Zsolt is a levegő-víz-hőszivattyú üzemidejét vizsgálta pályázatában. A környezet- és energiatudatos szemléletmód egyre nagyobb szerepet játszik életünkben. A növekvő energiaárak és a szigorodó energetikai szabályozások kihívások elé állítják az épületgépészeket. A hagyományos pazarlóbb technológiákat egyre gyorsabban váltják fel az olyan új megoldások, amik lehetővé teszik az értékes energiahordozók jó hatásfokú felhasználását – vélik a hallgatók.

HBN

