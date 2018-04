Hajdú-Bihar megyéből jutottak be a legtöbben a Bozsik Bajnokok döntőjébe

Az edzésnapon a mentorok közül Gera Zoltán, 97-szeres válogatott labdarúgó, Nyilasi Tibor, korábbi 70-szeres válogatott labdarúgó, valamint Berkesi Judit sportriporter is részt vett. A konkurens nyugati csapat a siófoki edzésnapot követően állt össze még korábban.

Az OTP Bozsik Bajnokok-programot már a második alkalommal hirdették meg a Bozsik-programban résztvevő oktatási intézmények részére. Idén közel 400 diákot neveztek pedagógusaik, akik közül 35-35 gyermeket hívtak meg az edzésnapokra. A keleti válogatón a 10-14 éves fiúk és lányok csapatban és egyénileg is bizonyíthatták rátermettségüket. Itt az MLSZ szakemberei a sztármentorok bevonásával választották ki azt a 18 játékost, akik részt vehetnek majd az április végi Kelet-Nyugat összecsapáson, az előbbi országrészt képviselve. A gálameccs helyszíne a telki edzőcentrum lesz, ahol számos, a labdarúgásból ismert hazai híresség kíséri majd figyelemmel a fiatal bajnokok játékát.

A szolnoki válogatón a különböző gyakorlatok és az egymás elleni meccsek alapján választották ki a legtehetségesebb játékosokat, de volt, aki egy Gera Zoltán és Nyilasi Tibor vezetésével tartott dekázó verseny megnyerésének köszönhette kerettagságát. Az eseményen, ahonnan egyébként Hajdú-Bihar megyéből jutottak be a legtöbben – szám szerint öten – a végleges keretbe, nem más, mint Berkesi Judit, az M4 sportriportere kommentálta a pályán zajló történéseket. Rá mentorként is nagy szükség lesz, ugyanis a 18 fős csapatnak 7 fiatal hölgy is tagja lett. Az említett hírességek ugyanis a keleti csapat felkészítéséből is kiveszik a részüket, csakúgy, mint a szintén korábbi válogatott Torghelle Sándor.

A döntőben résztvevő másik válogatott, a nyugati csapat felkészítésében pedig olyan kiválóságok vesznek részt, mint Juhász Roland és Király Gábor, vagy Fenyvesi Evelin, a női válogatott tagja, valamint Hajdú B. István sportújságíró. Az április végi gálameccsen nem kisebb a tét, minthogy a diadalmaskodó bajnokcsapat játékosai meghívást nyernek a Magyar Kupa-döntőre, melynek szünetében, ünnepélyes keretek között, több ezer néző előtt vehetik majd át az őket megillető díjat.

